黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言

「壹傳媒」創辦人黎智英與3間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力罪，3名指定國安法官將於今早作出裁決。控方曾指出，黎智英於自辯階段期間作出多次謊言，本文整合黎智英的庭上「八大謊言」。黎早於2020年5月5日因涉刑事恐嚇案獲法庭保釋，保釋條件為不准離港，庭上證據顯示黎的秘書Julie為黎預訂了同年6月24日至7月19日赴美行程的航班，黎於庭上承認計劃於7月4至11日期間在華盛頓與美國政府官員會面。

隱瞞赴美目的為會見政府官員

控方指，黎於2020年6月12日向法庭申請更改保釋條件，以便離港赴美，當時黎提出4個赴美原因，包括探望初生孫女、討論生意計劃、會見《蘋果》服務供應商，及收購某酒店，惟完全沒有提及他赴美是要與美國官員會面。黎亦承認向法庭披露與美國官員會面屬政治敏感，並同意若向法庭披露該資訊，會減低獲解除離境限制的機會。控方質疑黎當時是故意向法庭隱瞞訪美的目的是會見美國官員。

其後在辯方就上述事件向黎進行覆問時，黎終於承認覺得與美國官員會面一事太過政治敏感，認為若向法庭披露計劃與美國官員會面，將減低獲解除離境限制的機會。

控方曾指出，黎智英於自辯階段期間作出多次謊言。

謊稱無聽過IPAC

控方續指，黎智英的個人Twitter社交帳戶曾發布多則帖文，引用及轉載反華組織「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」的帳戶帖文，並顯示載有IPAC的hashtag標籤。黎為求脫罪，在庭上竟厚顏無恥地聲稱「無聽過」IPAC。控方展示黎於2020年6月13日在Twitter發布帖文，分享《華爾街日報》一則名為「全球立法者聯盟面臨對抗中國的挑」的文章，並在帖文標籤「IPACGlobal」。帖文發布後，IPAC創辦人裴倫德透過WhatsApp感謝黎轉發該組織的帖文，黎回覆不用客氣。就此，法官李運騰亦不禁指出，黎與裴倫德的對話中，明明已提及IPAC，而黎更明確回覆稱不用客氣，黎還聲稱自己從未聽過IPAC。

不止兩次向《蘋果》管理層發編採指示

黎智英在庭上承認曾向《蘋果》管理層發出兩項編採指示，分別為要「做大」陳方安生與時任副總統彭斯會面的報道，以及下令以廣告形式在《蘋果》A1頭版發起「一人一信」行動促特朗普阻止《香港國安法》實施。然而，庭上證據顯示，黎絕不止兩次向《蘋果》管理層下達編採指示：2019年4月27日，黎發訊息予時任《壹傳媒》行政總裁張劍虹，稱報道林榮基新聞對翌日上街有幫助，同時黎發訊息予張及前《蘋果》副社長陳沛敏，指當時「形勢太靜」，要求二人思考可做甚麽催谷市民上街。

此外，2019年6月3日及6日，黎再向張、陳二人發訊息下達指示，要求陳找些學生進行訪問，以激發其他學生於6月9日參與民陣發起的「6.9大遊行」，另亦要求張加強單車巡遊的宣傳，以激發單車發燒友遊街呼籲巿民6月9日上街。另同年7月1日立法會遭衝擊後，黎着陳於翌日報道時要為衝擊者「辯護」，「盡量大做特做令年輕人獲得同情」，並表明不希望破壞立法會此負面事件會影響整場反修例示威的延續。黎原本否認此為編採指示，其後在法官李運騰追問下，黎稱「可以理解此為指示」。

前《蘋果日報》社長張劍虹。

指對「初選」一事毫無認知

黎智英在庭上解釋與從犯證人陳梓華會面情況，指出於2019年12月31日與陳會面時，對民主派顛覆「初選」一事毫無認知，惟庭上WhatsApp對話揭示黎一早已對所謂「初選」有認知。黎更曾於同年12月12日，發訊息指示其徒弟李兆富尋找可用於「初選」網上投票的軟件，並指要於翌日的「初選」飯局前準備好。3日後，黎再發訊息叫李兆富估算軟件衍生的費用，表示會承擔相關費用。面對確鑿的證據，黎最終承認自己聲稱不認知「初選」是「講大話」。

不認識「攬炒團隊」及劉祖廸

黎智英作供時聲稱不認識「攬炒團隊」，亦不了解「攬炒巴」劉祖廸與該組織的關係。然而，證據揭示黎與「攬炒團隊」過從甚密，黎於庭上承認曾於2020年1月，與陳梓華及劉祖廸在黎的台北住所會面。證據進一步揭示，黎於2020年10月24日在其個人Twitter發布帖文，內容包含「向『攬炒巴』劉祖廸致敬」、「#standwithhk」的hashtag及附有《英蘋》專訪劉祖廸的報道連結，報道提及劉祖廸是「攬炒團隊」的領導。黎承認親自撰寫帖文內容，惟指該hashtag由其徒弟李兆富負責編輯。

法官問黎，該報道連結的頭段內容已清晰寫上劉是「攬炒團隊」的領導人，而帖文亦引用報道內容，指黎必然有閱讀該報道才撰寫帖文，揭穿黎根本無可能不認識「攬炒團隊」。

黎智英曾拜訪時任美國副總統彭斯。

與彭斯蓬佩奧會面 提及制裁中港官員

黎智英被問及有關2019年7月與時任美國副總統彭斯及時任美國國務卿蓬佩奧的會面，黎起初聲稱會面期間並無提及任何有關制裁的內容。不過，2019年7月25日的一篇《蘋果》報道揭示黎與蓬佩奧會面時，黎曾建議「美國可制裁有份打擊反修例示威的中國和香港領袖」。黎庭上改口承認當年曾向蓬佩奧談及美國應向中港官員實施制裁，只是「唔記得」。

聲稱不知袁弓夷蘋果大樓拍片內容

2020年5月29日，時任蘋果動新聞平台總監張志偉按黎的指示，安排袁弓夷在《蘋果》公司大樓拍攝促請蓬佩奧制裁中國的短片。黎智英起初作供時聲稱不記得有沒有看過袁的片段，但肯定自己在袁拍片前並不知道袁將在片段中講甚麼。然而，黎與袁彌明（袁弓夷女兒）的對話紀錄，揭破在袁弓夷拍片前約兩小時，袁彌明就已把袁弓夷將在拍片時發表的公開信講稿全文傳送給黎。黎當時更回覆「這是封好信件」。法官質問下，黎改口承認自己記錯了。

袁弓夷曾在《蘋果》大樓拍片，促請時任美國國務卿蓬佩奧制裁中國。

供稱《LiveChatwithJimmyLai》與《蘋果》無關

黎早前供詞稱《LiveChatwithJimmyLai》網上直播節目只是其私人節目，與《蘋果》無關，亦從未就此向《蘋果》高層作任何指示。證據顯示，整個節目的製作、設置、宣傳等各個環節均與《蘋果》有關，並獲《蘋果》高層共識將公司資源用於該節目，而且黎曾要求《蘋果》高層在每次節目後均需要向他提供意見，黎終改口表示同意節目實際上涉及《蘋果》。

本報法庭組

