錦綉花園5億水管維修煞停 管理公司：招標過程合規公平 續與居民溝通尋求解決方案

元朗錦綉花園早前被指出現索價近5億元的食水管維修工程，並自今年9月起向業主籌集資金，惟至上周一（8日），屋苑物業管理公司發出公告，指目前缺乏推動大維修工程的社區共識與社會條件，為免引起爭議，決定終止集資計劃。錦綉花園物業管理有限公司發聲明，重申一直就工程透過公開招標及公平，公正的評審程序揀選承建商，工程分攤計算準則亦符合署方指引。

錦綉花園物業管理有限公司指，鑑於社會氣氛及目前僅約六成半錦綉花園業主就有關「全屋苑更換喉管維修工程」同意繳付第一期工程費，為維護社區和諧，而決定暫停有關工程計劃，希望緩解當前的爭議，並尋求不同途徑爭取更多居民共識。理解此舉有違六成半已交款業主的期望，但由於凝聚共識的過程需時，目前難以判斷重啟維修計劃的時機，所以決定退還所有已繳付第一期工程費的業主的全部款項。

錦綉花園佔地 1,250 萬平方呎，相等於約 6 個維多利亞公園。資料圖片

錦綉花園共建有 5,024 間花園洋房及商業物業，工程地盤涵蓋整個屋苑公用馬路及部份業戶私家地段。

強調整個過程資訊透明 保持與業戶溝通

該公司重申，自2021年起接獲水務署通知失水問題日益嚴重而必須採取有效的維修方案後，一直就是次工程與居民代表、專業顧問、區議員、立法會議員及相關政府部門等各持份者保持溝通，並透過公開招標及公平、公正的評審程序揀選承建商，務求在保障居民正常生活及業主權益的前提下，選出最合適的方案及承建商，以確保工程質素及安全。關於是次工程的集資及招標事宜，公司事先就工程項目內容進行全屋苑問卷調查並採納大多數民意取向，再持續透過管理通告、專訊、社交媒體及視頻等多種渠道確保資訊透明，安排與業戶會面解釋工程相關內容，並讓全體業主查閱招標文件。

公司稱，錦綉花園佔地 1,250 萬平方呎（相等於約 6 個維多利亞公園），共建有 5,024 間花園洋房及商業物業，工程地盤涵蓋整個屋苑公用馬路及部份業戶私家地段。今年展開公開招標，邀請了 35 間列入發展局《認可公共工程承建商名冊》的承建商參與投標，其中有 8 間合資格的工程公司參與競標，標書包括技術提案及價格提案兩部份，中標者為綜合評分最高者。根據此原則招標結果計算的工程費及其他相關費用合共約為 4.75 億港元，低於最初由3間獨立工程顧問公司所估算的範圍。

工程費分攤計算準則符合指引

物管公司表示，注意到近期部分媒體就工程費分攤方式所作出的失實或不完整報道。他們指根據現行安排，維修及保養費按物業的總樓面面積（GFA）比例分攤，符合地政總署法律諮詢及田土轉易處就業權分散時費用分攤的計算準則而作出的有關指引，亦是物業管理在計算費用分攤上的慣常做法。錦綉花園的總樓面面積是得到政府部門確認的數據準則，住宅部分的總樓面面積總和合共約470萬平方呎，而商業部分的總樓面面積約15萬平方呎。平均每一個住宅物業的總樓面面積佔比約0.02%，平均每戶承擔的維修金額僅約9萬港元；而錦綉花園的商業物業，其總樓面面積佔比約3%，因此預計承擔的維修金額約為1,600萬港元。整體分攤機制均遵循公平原則，並以全體業主之共同利益為依歸。

公司強調，未來將繼續保持與居民溝通，期望在兼顧公共安全、業主負擔能力及公平原則的前提下，與各持份者凝聚社區共識，積極尋求其他可行的解決方案。

