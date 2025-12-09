錦綉花園5億水管維修煞停 物管公司指缺「社區共識」 本月下旬起退款

大埔宏福苑發生五級大火後，社會高度關注天價屋苑維修及圍標問題。元朗錦綉花園早前被指出現索價近5億元的食水管維修工程，並自今年9月起向業主籌集資金。至本月初已收到約65%的第一期款項，但不少業主仍表示不滿。昨日（8日），屋苑物業管理公司發出公告，指目前缺乏推動大維修工程的社區共識與社會條件，為免引起爭議，決定終止集資計劃，將向逾3,000名業主退款。

12月初已收約65%首期款項

管理公司昨日發出通告，指近日社會不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，考慮到不少業主對現時大維修工程安排仍有問題及疑慮，認為「目前並不具備推動大維修工程的社區共識與社會條件」。公司經與水務署溝通後，決定終止集資計劃，預計12月下旬起開始陸續退款。管理公司亦稱，將於未來適當時候重新檢討整體方向，以期既能符合水務署要求解決失水問題，亦能獲得業主認同。

元朗錦綉花園屋苑物業管理公司發出公告，終止5億元水管維修工程集資計劃。

錦綉花園失水問題困擾多年

錦綉花園食水流失問題自1990年，即入伙一年後便出現。2000年曾進行大維修，但問題持續。水務署2008年在屋苑外設總水錶，證實公用供水系統為失水源頭。2017年起每日失水達2,000至3,000立方米，過去10年累計損失水費約1億港元。

管理公司於2021年提出全面更換水管方案，工程費高達5億元，每戶需攤分約9萬至13萬元。持有屋苑52%業權的大業主，因只佔約3.15%業權份數，僅需承擔約3%工程費，引起小業主強烈不滿。