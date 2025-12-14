中九龍繞道｜引入多項創新技術 包括智慧工地管理平台等 提升協調及監察

中九龍繞道（油麻地段）工程歷時8年，施工難度高，工程團隊積極引入創新技術，確保工程精準、安全及高效。路政署高級工程師潘家欣表示，鑑於工程規模龐大，分為7個合約、涉及7個承建商，因此，引入多項技術以提升協調及監察。

引入多項創新建造技術 精確施工和監察

談及工程興建期間應用的創新技術，潘家欣稱，為了精確施工和監察，引入多項創新建造技術。以「建築信息模擬」為例，在興建前及進行期間，以4D建造方法模擬實際施工狀況及安全措施等，審視施工可行性，且減少無效工程及潛在風險；第二個則是「數碼工程監督系統」，由於以往工地是用紙記錄、簽名，現時改用數碼形式，將文件拍照後放進系統，再電子簽名，可大大提高透明度和效率，追溯資料也更容易。

中九龍繞道（油麻地段）通車後，管制人員可在啟德行政大樓的控制室實時監察隧道運作。

工程引入「智慧工地管理平台」，利用CCTV實時監察各個地盤的工作。路政署提供

她續指，第三個技術是「智慧工地管理平台」，團隊利用CCTV實時監察各個地盤的工作，除了管理工人之外，亦能整合工地的資訊包括建築信息模型、全球定位系統和物聯網感測器及環境監測數據等，以進行同步及實時大數據分析。該平台也有沉降監測資料，全天候24小時定時更新，「如果發現資料有不太好的趨勢 ，工程人員可即時去查看跟進。」

為保障日後行車安全，中九龍繞道（油麻地段）通車後亦應用到創新科技，監察路面交通情況，與一般隧道會使用的交通管制及監察系統相近，但是次規模加大，安裝超過120個CCTV，可覆蓋至每個角落。同時，管制人員亦可在啟德行政大樓的控制室，實時監察隧道運作，並迅速應對突發事件，例如有駕駛者暈倒或車輛逆線行駛，即時通知人員處理，將訊息發放給駕駛者。控制室內也可調整通風、消防及照明設備，若發生火警，管制人員可即時開啟抽風系統。

記者 : 何姵妤

攝影 : 汪旭峰