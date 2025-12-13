工展會2025｜今起一連24日維園舉行 產品低至$1或1折 料銷售額達10億元

「第59屆工展會」今日（13日）起一連24日在維園舉行。場內分為12個主題展區，有超過900個攤位。市民今早早已在門口排隊等候入場，開放時間一到，不少市民衝入展場內購買心頭好。主辦方廠商會表示，預料今年入場達130萬人次，銷售額可達10億元。

今年廠商會與參展商攜手推出四重優惠

廠商會會長盧金榮於致開幕致辭時表示，今年與參展商攜手推出四重優惠，包括低至「1元」或「1折」的精選產品，以及總值400萬港元的豐富獎品等，務求為入場人士帶來「平、靚、正」的購物體驗。

除明年1.5外 每晚7時起免費入場

盧金榮又以「韌性」形容過去一年本港社會和經濟，提到在盛事經濟帶動下，本港零售業及旅遊業正穩步復甦，「承接這股勢頭，今屆『工展會』透過增強展區內容和加碼消費獎賞，期望能進一步刺激本地消費，為經濟注入新動力。」

今屆「工展會」的入場費為港幣10元，盧金榮表示早前已捐出部分門券收入，支援受大埔火災受影響的市民。對於會否加碼捐款，他指需視乎實際入場情況。

陳茂波試吃即食海參讚「彈牙」

財政司司長陳茂波早上亦到工展會，沿路與不少市民握手、打招呼及合照。他在安記海味及售賣蜂皇漿的攤檔略作停留，期間試吃安記推出的零食「即食海參」，大讚「味道不錯，海參仍然彈牙。」然後到小食攤檔，品嚐豉油皇炒麵等美食。陳茂波其後分別到兩間社企攤位「匡智會」及「喜樂餐飲教室」，最後他購買了三款咖啡掛耳包，以及品嚐了薑汁糕及糯米飯。

在聖誕假期期間（12月23日至31日），工展會將延長開放時間至晚上10時，其他日子則至晚上9時，最後一天至晚上8時。其中有三類人士可免費入場，包括身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士；每日晚上7時起，所有人士免費進場（1月5日除外）；訪港旅客亦可憑旅遊證件到旅客中心（天后入口右側）免費領取嘉賓券。

記者：何姵妤

攝影：何家豪

