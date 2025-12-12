宏福苑五級火｜陳國基傍晚召集各政策局和部門開會 明確要求全力配合獨立委員會工作

大埔宏福苑奪命大火，造成多人死傷。行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，調查成因，今日（12日）決定委任陸啟康法官擔任獨立委員會主席，陳健波和歐陽伯權為委員，全面審視火災的成因、責任及相關制度問題，檢視現行法例是否足夠，並提出改善建議。政務司司長陳國基在社交平台表示，為確保各部門能迅速落實並配合獨立委員會工作，在行政長官宣布委任後，隨即於傍晚召集各相關政策局和部門舉行會議，明確要求全政府包括所有部門和單位必須主動支持和全力配合獨立委員會工作。

「調查及規管工作組」按行政長官指示全面推進各項工作

陳國基提到，在火災發生後，他主持的「調查及規管工作組」一直按行政長官指示，全面推進各項工作，包括跨部門聯合調查、監管行動、主動巡查及物料抽樣檢測等。隨著獨立委員會正式成立，工作組將統籌協調所有相關政策局和部門，全力支持和配合委員會工作，主動向委員會提供調查及審視工作所需的資料，並善用各部門在不同條例下的調查權力，協助委員會搜集證據、釐清事實，讓委員會更順利開展審視工作，並在問題眾多、性質複雜的調查中迅速取得進展，高效完成工作。

陳國基會繼續帶領各相關部門以堅定、嚴謹的態度跟進事件，全力支持和配合獨立委員會查明真相、提出建議、釐清責任，堵塞制度漏洞，從根本上避免悲劇重演，保障公眾安全。

