黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案 下周一裁決

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，審訊歷時156日，根據司法機構網頁、案件將於下周一（15日）作出裁決。

控方指，黎智英為「壹傳媒」最高領導人及最終決策者，2020年5月成立《蘋果日報》英文版之目的是呼籲國際社會支持香港，以懲罰及制裁中港。黎下令專門挑選有關「抗爭、逆權、制裁、反中國及香港政府」的文章翻譯成英文，集中報道如逆權和制裁等中國負面新聞，清晰表明寫手政治立場需「偏黃」。黎曾命令前副社長陳沛敏擬備制裁名單，亦在其專欄《成敗樂一笑》及直播節目《Live Chat with Jimmy Lai》不斷提及制裁行動，游說外國針對中港官員實施懲罰措施。

黎智英與美國高官及外國政客關係密切，黎在2019年曾與時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及眾議院議長佩洛西會面，敦促美國政府對中港實施制裁。黎曾邀請與特朗普親密無間的美國前陸軍副參謀長基恩作訪談節目嘉賓，又承認曾在2013年至2017年支付共176萬元予美國前國防部副部長伍夫維茲，控方指黎是聘用伍夫維茲來影響美國對華政策。

黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，將於下周一裁決。資料圖片

黎智英承認自費出資1490萬港元贊助並安排伍夫維茲及基恩4度到訪台灣，與時任台灣領導人蔡英文會面，以讓蔡英文了解美國特朗普政府對台態度。黎亦透過台灣《蘋果日報》向蔡英文的「左右手」江春男支付逾100萬港元，更表示自己是「受益於台灣的人」。

黎同意為李宇軒及其「攬炒團隊」（SWHK）的「G20全球登報計劃」墊支約500萬港元，並提議資助一萬英鎊培養「攬炒巴」劉祖廸成為政治明星，建議「認識多啲枱底人」，以爭取國際認同，推動外國政府向中港實施制裁，團結議會、海外組織、街頭力量、「國際線」及商人等不同板塊以達到「支爆」，即中國經濟及政治崩塌。

過去每次黎案開庭或復審前夕，外部勢力及反華分子均會在網絡上及國際場合發聲抹黑，包括指稱黎智英在獄中受不公對待及健康轉差等，妄圖干預法庭審訊及轉移視線。近日外部勢力及反華分子再次發動連番抹黑攻勢，聲稱黎健康欠佳，疑企圖營造獄中未獲適切治療等假象，大打悲情牌涉博同情。

現年78歲的黎智英被控一項串謀刊印及發布煽動刊物罪以及兩項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。《蘋果日報》3間相關公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則被控一項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。

案件編號：HCCC51/2022