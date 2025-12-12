企業會客室｜北上診療新體驗 坐落大灣區核心地段 春分口腔為港人提供全面牙齒護理服務

近年，深港跨境消費模式持續拓展，已由購物旅遊延伸至個人健康領域。位於大灣區的牙科連鎖品牌春分口腔，其羅湖新診所距離港鐵站僅約8分鐘步程，方便港人跨境就診。診所提供植牙、牙齒矯正、美白、牙周病治療等多項服務，設有獨立診室與陪同服務，重視一對一溝通與個人診療建議，並引入疼痛管理與情緒疏導機制，協助患者紓緩治療期間的不安。主理人張璐蒙表示，集團未來將持續拓展網絡，積極探索進入香港市場的可能性，期望為港人提供高品質、舒適化的牙科診療服務。

港人北上消費成風，口腔健康及牙齒護理服務漸受重視。牙科連鎖診所春分口腔坐落大灣區羅湖、龍崗及寶安，當中鄰近羅湖口岸的新診所，從香港搭乘東鐵線至羅湖站後，步行約8分鐘即可抵達。診所提供種牙、牙齒矯正、美白、修復及牙周病治療等全方位的牙齒保健服務。

收費公開透明 重視顧客體驗

春分口腔的品牌名稱，來自二十四節氣之一「春分」，寓意平衡、溫暖與新生。旗下診所重視在治療過程中融入平衡與舒適，兼顧患者的需求和感受。團隊運用科學技術，提供細緻服務，務求提升患者的舒適度與信任感，減輕身心壓力。

羅湖口岸周邊設有大量口腔醫療機構，競爭激烈。春分集團主理人張璐蒙指出，集團致力打造高端舒適化的牙齒治療品牌，對牙齒護理有嚴謹的要求，重視提升患者的顧客體驗、領先技術以及頂級專業牙科專家；診所在診斷、治療過程及價格方面均保持公開透明，提供高性價比的牙齒護理服務，旨在實現長期療效。

她提到，集團在國內採購的牙科儀器及用品數量大於香港，因此價格更實惠，這也能讓收費更具競爭力。她建議市民定期進行口腔檢查和護理，對長期牙齒健康至關重要。

春分口腔團隊擁有豐富臨床經驗。

個性化「四位一體化」方案

春分口腔診所設有獨立診室與一對一陪同服務，協助患者全面了解自身口腔情況。醫療團隊會根據患者的牙齒狀況，制訂個性化方案，從診斷、規劃到治療過程，貫徹疼痛管理與情緒疏導機制，期望減少患者對牙齒治療的恐懼和不適，有助縮短康復期。

集團致力提供從預防、診療、健康到保健「四位一體化」的牙齒保健服務，打造一站式、高層次、全方位、舒適化的診療體驗。張璐蒙指，集團引進先進的口腔掃描設備、數碼化導板種植、顯微根管治療等，有助以精準方案診斷和治療，醫療團隊也由具備豐富臨床經驗的專業人員組成，服務全面，覆蓋洗牙、種牙、矯正、修復、補牙、牙齒貼面、杜牙根、牙周病治療、藍光美白及兒童牙科等，能應對較複雜的牙患。

診症設備先進，為患者提供診斷和治療。

七旬長者種牙改善咀嚼

此外，集團從預約至治療皆採取數碼化管理，並提供持續跟進服務，務求達至長期療效。

人體隨着年齡的增長會變化和衰退，對年長者而言，長期缺牙可能導致骨量和骨密度不足，增加種牙難度。張璐蒙表示，春分口腔的種牙技術突破傳統的限制，根據患者的牙槽骨條件設計合適個人方案，即使骨量不足、局部骨缺損，也能順利進行種牙。

她說，假牙可能使用不便，且較難清洗，有機會引發口腔黏膜病變；種牙是更穩固耐用、舒適美觀的選擇。她提到，春分口腔會在治療前為患者進行血常規、血糖及血壓等全面身體評估，中老年患者的種牙過程全程監測。

張璐蒙分享，有來自香港的70歲伯伯，因行動不便需依賴枴杖助步，希望能進行全口種牙；查詢的一周後，伯伯選擇了鄰近羅湖口岸的春分口腔，「因為這裏的服務讓他感到舒適和安心。（我們）建立了醫患之間的信任關係，並成功解決了他的牙齒難題，他可以重新咀嚼食物。」

診所內設置了牙科CT，使牙醫能深入了解患者的口腔問題。

張強調，春分口腔將持續深化高端、舒適化的診療服務，探索與實踐牙科醫療領域的最新成果和創新技術，以提升整體醫療水平和服務質量；診所也將強化專業團隊，以增強核心競爭力，並計劃進一步拓展至城市核心商圈及高潛力區域，提供更便捷、高效的牙科護理選擇。

她指出，集團洞悉市場發展潛力，積極規劃進入香港市場，期間通過跨區服務的延伸，為更多大灣區居民提供高品質、舒適化的牙科診療服務，邁向可持續發展的營運目標。

公益護齒行動 助「兔唇」兒童重拾自信笑容

2025年10月，春分口腔發起「公益護齒行動」，讓唇顎裂（俗稱「兔唇」）兒童重建自信笑容，成功吸引逾2000名市民參與，募得善款人民幣2萬元（約2.2萬港元），用於支持唇顎裂兒童的專項關愛項目。

春分口腔將公益視為長期承諾，每月在深圳舉辦超過30場社區義診，提供免費口腔檢查與健康講座，用行動傳遞善意，將專業與溫暖帶給更多人。

從唇顎裂兒童到街坊鄰里，從義診到長期守護，春分口腔期望貫徹專業與溫暖，將持續履行社會責任，讓高品質的口腔健康服務，惠及更多需要關懷的群體，讓溫暖與笑容一路同行。

撰文：李飛帆