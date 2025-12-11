Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜援助基金總額增至35億元 已處理121宗死者家屬慰問金發放

社會
更新時間：21:36 2025-12-11 HKT
發佈時間：21:36 2025-12-11 HKT

​政府公布跟進大埔火災最新情況，截至今日（11日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約32億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為35億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1 ,784宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理121宗個案。政府會陸續發放有關款項。

截至今日上午，共有1,457名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2 796名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查440個建築地盤，共發出226份書面警告及105張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

