宏福苑五級火︱1261戶入住過渡性房屋及房協單位 何永賢 : 整個政府團隊都在災民身邊

社會
更新時間：19:57 2025-12-11 HKT
發佈時間：19:57 2025-12-11 HKT

房屋局局長何永賢表示，大埔宏福苑火災令居民頓失家園，急需安置。過渡性房屋、房協單位、房委會中轉屋無法與居民原本的家比較，不論選擇何處都需要適應，但當局和社會各界都努力為居民提供支援，與居民一起面對眼前困境，攜手前行。

她早前探訪了遷入大埔過渡性房屋「善樓」的宏福苑住戶。居民坦言，雖然首晚僅有床褥，但第二天營運機構善導會已為他們準備好床架。他們非常感謝各界捐贈的家具、家電等物資。該家庭中更有一名僅一歲半的小寶寶，急需嬰兒用品，義工得知後立即響應送上所需物資，讓小寶寶得到貼心照顧，讓一個家迅速安頓下來。

何永賢早前探訪了遷入大埔過渡性房屋「善樓」的宏福苑住戶。何永賢fb

包括「善樓」在內的一眾過渡性房屋項目，不僅為居民提供住宿，還有不同支援，除了原本營運機構的服務，當局也很高興見到不同團體也趕到不同項目現場，例如港大醫學院有師生到場應急，設臨時醫療站，為居民提供支援服務；香港律師會在不同項目臨時派駐人手，解答居民的法律疑問；不同的企業送上居民所需的物資，由膳食到衣物到電器等，盡量為居民分擔。

截至今日中午12時，共有1261戶、共2794人入住過渡性房屋及房協（有升降機）的單位，現時尚餘約430個過渡性房屋單位和約380個房協單位可供使用，讓有需要居民入住。

目前有較多單位的過渡性房屋項目有︰

元朗「新田部屋」，查詢電話2728 9600

元朗「路德會雙魚薈」，查詢電話9299 9412

元朗「路德會七星薈」，查詢電話9644 4038

