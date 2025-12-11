Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費

社會
發佈時間：17:14 2025-12-11 HKT

32歲無業男使用交友應用程式「Heymandi」與同齡已婚女網友匹配後，立即約見並問女方「想唔想smoke嘢？」，其後涉在後樓梯強姦女方。他否認強姦罪受審5日，控方在庭上播放閉路電視片段時，顯示案發前兩人在街上相擁，4男3女陪審團退庭商議約5小時後，一致裁定無業男被告強姦罪名不成立。辯方大律師潘展平為被告申請訟費，控方不反對，法官張慧玲亦指陪審團一致裁定被告罪脫，表示他們明顯不相信女事主，遂批出以公帑支付一名大律師的訟費。

被告盧彥銘否認於2023年10月30日在紅磡家維邨家義樓後樓梯間強姦女子X。X以視像形式作供時指，她在案發當日與被告經Heymandi相識，改用Telegram聯絡及交換照片，被告發訊問X「想唔想smoke嘢？有無smoke嘢？」X認為被告是邀請她吸食大麻，由於她心情不佳而問被告「你有呀？」

盧彥銘（右二、戴口罩）與代表大狀潘展平（中）。劉曉曦攝

雙方約在何文田站會面後，被告甫見面便手拖X，走往紅磡家維邨期間不斷攬腰輕吻X，X稱她只是順其意。被告帶X到後樓梯後指「喺出面食咗（大麻）先無咁大陣味」，然後抱住X強吻嘴臉頸，X拒絕。被告又伸手入X上衣內，隔著胸圍揸胸，伸手入X褲管，隔著內褲摸X下陰，X稱多次叫「唔好」，推開被告不果。被告推X到牆壁，「撩開褲管掹開底褲」，無視X稱「唔好啦」，隨即透過X褲管將陽具插入X陰道，抽插約6至7下，全程沒有配戴安全套，拔出陰莖後稱「我返去拎大麻」。

X形容自己當時感到「好委屈好緊張」，她稍為整理衣裝後，立刻致電丈夫表示要報警，她在走廊截停保安，要求保安協助尋找被告，X稱被告「喺個後樓梯度強姦咗我」，保安隨即報警處理。X其後發現被告已刪除雙方所有聊天訊息。

案件編號：HCCC361/2024
法庭記者：劉曉曦

