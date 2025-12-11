歌唱導師非禮及襲擊7男罪成候懲 曾以按摩、開聲等理由觸摸事主陽具陰囊　又稱：想成名，被性侵是普遍的

《中年好聲音》百強選手林俊一涉嫌在2008年至2023年間，分別在長沙灣、葵涌及上水的授課地點非禮11名男子，當中包括15歲男童，犯案期間更稱「假若你想成名，被性侵是普遍的」。林俊一早前否認17項非禮及3項普通襲擊罪受審，暫委法官鍾偉強今在區域法院裁定被告9項非禮及2項普通襲擊罪成，直指不認為捽陰囊與歌唱技巧有任何關係，將案件押後至1月26日求情及判刑，待取6名非禮案受害者的創傷報告、被告的背景及心理醫生報告，期間被告獲准保釋候懲。

其中1男童指控被告非禮後引發更多人投訴

鍾官頒下裁決理由書，提到被告為自僱音樂老師，以私人授課方式教授唱歌，除教授歌唱技巧外，亦有教授其他如形象指導的課程，分別在長沙灣及葵涌開辦音樂教室。男童X在2023年報案指遭被告非禮，被告被捕的消息被傳媒廣泛報導，有人於網上成立「林俊一歌唱老師苦主團」，及後本案其餘投訴人向警方投訴。

有事主稱被非禮後仍與被告傾談

鍾官引述11名受害人的供詞，34歲男演藝人I供稱，在2008年時邀約被告進行「人物專訪」，被告將I帶至上水單位，被告將I推倒在床，脫去I的下衣，並騎在I的身上，要求I含被告的陰莖後，將手指插入I的肛門，當年I年僅17歲。鍾官認為，I除了向被告表示「唔好」及縮腳避開外，沒有比較抗拒行為及呼叫求救，遭被告非禮後竟傾談一陣後才離開，更同意再與被告見面，鍾官直指I的行為與被性侵犯的受害人的反應大不相符，裁定被告非禮I的罪名不成立。

官不接納捽陰囊與歌唱技巧有關係

36歲男子J提及，在2018年10月單獨與被告於長沙灣的課室學習唱歌，被告在瑜伽蓆上為J按摩，被告褪去J的短褲在大腿位置用手指打圈，按摩腹部。翌年3月，被告變本加厲，從內褲伸手入內打圈地大力捽J陰囊約10秒，及後的3個月內再兩度故技重施。鍾官認為，J表示有便秘，故被告才替J按摩腹部舒緩，故裁定該項非禮罪脫。至於另外的3次非禮行為罪成，黃官指，J想學好唱歌而跟隨被告，被告稱進行按摩可提升歌唱技巧，故J被侵犯的過程沒有反抗，惟黃官不接納捽陰囊與歌唱技巧有任何關係。

「想做明星嘅話 俾人非禮先會紅」

案發時15歲男童X供稱，在2023年5月跟被告學習唱歌時，被告問X「係咪日日打飛機」並要求X除褲，被告稱曾任醫生，學過醫術，叫X當被告是哥哥，讓被告檢查，隨後更翻開X的包皮摸陰莖。兩個月後，被告再撫摸X的下體，更指「如果你想做明星嘅話，你咁樣俾人非禮呢你先會紅㗎，咁樣做好正常㗎」，及後親吻X的面部2次稱「你真係好可愛」。

官指難理解教唱歌何以要檢查性器官

鍾官直指，被告是以歌唱老師身份教X唱歌技巧，難以理解何以會牽涉檢查性器官，更為想得到X同意而稱曾任醫生。鍾官不接納檢查性器官是教唱歌的一部份，本案亦沒有任何證據顯示被告曾任醫生。另外，鍾官稱X年紀尚輕，入世未深，不敢舉報被告，實屬合情合理，終裁定被告非禮X的兩罪成。

「𢭃陰囊」、「搓腹股溝」、摸臀部、扳開包皮

另外被告對4名男子A、B、C及F的非禮罪成，對男子F及D的普通襲擊罪成，餘下8項非禮及1項襲擊罪脫。定罪的案情指，現年27歲A遭被告「𢭃陰囊」及「搓腹股溝」；30歲B遭被告「揸陰囊及陰莖」，被告竟回應因B「自瀆過度， 需要按摩吓」，期間B的女友目睹被告犯案；被告指32歲C的聲音很「緊」，建議C作「音頻治療」，C全裸地仰卧在按摩床，被告稱「你嘅啫啫仔好得意」，用手扳開C的包皮，指C的龜頭有「真菌」；25歲D遭被告親吻右邊面1下；25歲F曾多次吻其臉部，並伸手入內褲摸F的的臀部及下體，更「擘開」F的屁股，說要看一看有無瘡，稱「打飛機」會影響唱歌、血氣運行；上述所有受害人均在上課時遭被告非禮及襲擊。

官索取事主創傷報告及被告心理報告助判刑

鍾官要求先索取6名非禮案受害人的創傷報告「雖然有大部分受害者已成年，但成年人唔表示會無影響」，並將案件押後至1月26日求情及判刑，待取被告的背景及心理醫生報告，考慮被告已還押26個月，批准被告保釋候懲。控方透露，被告沒有刑事定罪記錄，教育程度為中五畢業，任職歌唱導師，在2023年7月被捕還押至今年9月15日。

原被控17非禮及3襲擊罪

37歲被告林俊一，報稱歌唱導師，被控17項非禮罪及3項普通襲擊罪。控罪指，他於2008年至2023年7月7日期間，分別在長沙灣、葵涌及上水的大廈單位非禮15歲男童X、男子A、B、C、D、E、F、G、H、I、J；另於2022年至2023年7月，分別3日在長沙灣襲擊男子D、F及G。

