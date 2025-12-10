張國鈞率40名跨專業界別代表訪深圳 冀促進內地企業首選香港作為「出海」平台

行政長官李家超在《施政報告2025》中明確指出，香港要發揮好「出海」平台的功能，並指示由律政司副司長張國鈞專責推廣香港法律服務，協同其他專業如會計、金融等，支援內企「出海」需要。張國鈞今日（10日）在社媒發文，提及自己帶領逾40位跨專業界別代表，來到深圳與約70間內企和行業協會的代表交流，目的是加深內企對香港專業服務優勢的認識，促進內地企業首選香港作為「出海」的平台。

活動具四大亮點

張國鈞表示，活動具四大亮點，一是專業人士背景多元，包括會計師、大律師、來自內地、澳門、香港和國際律師行的律師，以及粵港澳大灣區律師。二是代表團成員的專業領域覆蓋面廣，如企業投資、融資、合規、知識產權保護、跨境爭議解決等，體現香港專業服務全方位支援內企「出海」的綜合實力。

代表團到訪最高人民法院第一巡迴法庭

張國鈞續說，參與內企眾多，覆蓋金融、信息科技、製造業、零售及文體娛樂等多個行業，並指深港首次合辦合作此類活動，期望藉此探索更多有效推動內企與香港專業服務對接的模式。

他表示，為加深了解內地司法制度和涉外民商事案件審理的最新發展，代表團亦到訪最高人民法院第一巡迴法庭以及深圳市域外法律查明中心，該中心同時為服務內企「出海」而設的綜合性法律服務平台。此外，代表團成員亦在活動上分別就所屬的專業服務範疇作分享，並與出席的內企代表進行交流。