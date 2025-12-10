尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳爆食物中毒 31人出席婚宴食乳豬等後腹痛、腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗涉及31人的食物中毒個案群組，受影響的人士年齡介乎2歲至75歲，衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

受影響的20男11女年齡介乎2歲至75歲。他們於12月6日在尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約2小時至27小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。

一名受影響人士已求醫，全部受影響人士無須入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆曾進食多種共同食物，包括乳豬。衞生防護中心及食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事的酒店，檢視食物烹調流程和衞生。食物安全中心現場調查發現相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。食物安全中心已即時指示有關酒店暫停供應涉事食物、進行清潔消毒，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。