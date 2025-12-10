殘特奧會︱周末賽事和決賽售票情況較理想 楊德強：因應運動員作息 部分賽事早上舉行

殘特奧會賽事正在進行，全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，周末及決賽賽事售票情況較理想。楊德強今日（10日）在電台節目中表示，在荃灣體育館進行的特奧會乒乓球賽事昨日已完成，過程順利，運動員、裁判及觀眾都滿意安排。

至於在啟德體藝館舉行的硬地滾球，及馬鞍山體育館舉行的輪椅擊劍賽事，昨日已開始比賽；而殘運會TT11組乒乓球賽事， 將於明日會在荃灣體育館展開。

因應運動員作息 部分賽事早上舉行

在場地佈置上，楊德強指，因應殘疾運動項目不同，有很多輪椅使用者及殘疾人士參與，在無障礙通道及走線方面，要便利他們到場館不同地方，需要特別的設計，統籌辦有與相關專家合作，聽取意見。

同時為配合殘疾運動員的作息，部分比賽安排在早上舉行，可能較少觀眾入場，但相信隨著比賽進行，周末及決賽賽事售票情況較理想。

他續稱，整個全運會及殘特奧會招募了16000名義工，當中有4000人會在殘特奧會服務，在培訓上特別注重殘疾人士的需要，例如上斜坡時要注意安排，令到服務更貼心及順利。

