宏福苑五級火︱管浩鳴指聖誕節慶活動應復常：傳遞愛和盼望 不應沉溺於悲傷氣氛

大埔宏福苑火災發生3星期，坊間不少盛事或喜慶活動紛告取消，聖誕節和新年假期即將來臨，又是否適合慶祝？立法會議員、聖公會法政牧師管浩鳴向《星島頭條》表示，絕對明白災民感受，但認為社會總不能沉溺於悲傷氣氛，應逐步復常，形容聖誕節代表愛和盼望，可以傳遞正能量。

管浩鳴：社會總不能沉溺於悲傷氣氛

管浩鳴認為聖誕節、除夕倒數煙花活動可如常舉行，與家人朋友相聚，有助舒緩不安情緒，「若不慶祝聖誕，農曆新年又是否不慶祝呢？」他強調慶祝以尊重災民為前提，他主持聖誕彌撒時會繼續為災民祈禱。他又指，節日慶祝活動繼續舉行，對來港旅客計劃行程亦有幫助。

「聖誕節代表愛和盼望 可傳遞正能量」

大埔火災發生後，毅行者、公益金百萬等多項活動取消。旅發局今日（10日）公布，設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」今日起重開，希望藉活動「為大家帶來溫暖和盼望，並送上平安的祝福」。

