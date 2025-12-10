宏福苑五級火︱聖誕節慶活動應如常？ 林正財：社會總要復常重建凝聚力 重新過正常生活

大埔宏福苑火災後，社會沉浸於悲傷氣氛中，部分喜慶活動取消，部分學校聖誕聯歡活動亦取消或更改形式。在社交媒體上，亦有人質疑這種氣氛有「情緒勒索」成分。本月底就是聖誕節，到底一些喜慶活動還是否適合舉行？行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財今早（12月10日）在商台節目表示，社會經歷重大災難後，悲傷是正常的，但都要慢慢站起來。他認為社會總要復常，節慶活動應繼續舉行，最重要的是保持尊重態度。

倡恢復恆常生活習慣 林正財：可能冇咁快，但都要慢慢行返

林正財指，經歷重大災禍後，社會整體心情絕對會受影響，不同人有不同感受，但他與不同兒童心理專家討論過，反而社會、學校有另一個更重要的角色，是如何「協助學生建立回一個恆常的生活習慣」，例如學生平時學音樂、打球，應該重新建立，這同一時間也可協助直接受災的人士走出傷痛，「大家好似個火車咁，有個軌道都要去行返，可能冇咁快，但都要慢慢行返」，如此對社會整體心理健康是好事，毋須有罪疚感。「當大家都OK，下一步亦都可以邀請受災同學一齊嚟打波，一步步咁，對大家精神健康都好好多。」

林：若社會長久停滯不前 災民反而會感到壓力

林正財又提到，聽過災民反映，他們也不想社會陪自己一起長期悲傷，「唔期望大家社會永遠都係咁，社會都要有返正常生活」，反過來說如果社會太長久因傷痛停滯不前，災民反而會感到壓力，是否「拖累到大家」。所以他建議的原則是應慶祝時繼續慶祝，但尺度可控制一下，不需要「狂歡」，更不應拿災難當笑話，一切以尊重為原則。「人類就係咁樣，經歷過挑戰、行過好多路，當然都要行得好啲，過程中要有同伴支持，社會凝聚力係可以重新建立起嚟。」

他又提醒，聖誕節本身都是從傷痛而來，耶穌出生的年代，許多嬰孩被殺，是個充滿動盪的時代，但後來經多年演化，成為紀念親人、愛、包容、歌頌世界和平的節日，人們會擺裝飾、搞聚會等。所以他認為節日活動可以繼續，最重要是尊重的態度，宣揚和平與愛。