旅發局：「冬日小鎮．中環」今起重開 光影匯．中環同時推出 冀藉活動帶來溫暖與盼望

旅發局設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」今日起（10日）重開；遮打道「星光長廊」以及「光影匯．中環」亦將同時開始推出。「光影匯．中環」會透過八幢中環地標外牆，以及皇后像廣場內的全息投影地面裝置，以投影、LED 動畫及燈光特效呈現。旅發局希望藉活動為大家帶來溫暖和盼望，並送上平安的祝福。參與活動的合作夥伴亦會將活動收益捐予社區上有需要人士。

「光影匯．中環」啟動儀式原定於11月28日舉行，但因應11月26日的大埔宏福苑火災延期舉行。

有關活動詳情請瀏覽活動網站。

「冬日小鎮．中環」

地點：

中環皇后像廣場花園（南、北）

開放時間：

2025年12月10日至2025年12月21日

星期一至五：下午4時至晚上11 時30分

星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分

2025年12月22日至2026年1月4日

星期一至日：上午11時至晚上11時30分



*12月24日、25日及31日延長開放時間至凌晨1時

光影匯．中環

時間：

2025年12月10日至2026年1月4日

星期一至五：晚上7時30分至晚上11時30分

星期六、星期日及公眾假期：晚上7時至晚上11時30分

*12月24日、25日、31日延長開放時間由晚上7時至凌晨1時

*每30分鐘循環演出

參與大廈：

中國銀行大廈

中銀大廈

終審法院大樓

香港大會堂高座

香港會所大廈

滙豐總行大廈

太子大廈

渣打銀行大廈

遮打道「星光長廊」

時間:

2025年12月10日至2026年2月22日

每日下午5時至晚上11時30分

*特別日子: 12月24日、25日及31日延長開放時間至凌晨2時