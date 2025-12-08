宏福苑五級火｜房署巡5屋苑揭部分棚架有雜物 政府大致完成向災民派一萬元應急補助金

房屋署統籌的緊急維修承建商今日( 8日 )已完成清理大埔宏福苑樓宇外圍雜物的工作。房屋局獨立審查組今日亦繼續抽取受災樓宇的混凝土芯，目前已包括5座樓宇。

5個屋苑部分棚架上置有雜物 承建商正作出清理

審查組已巡查4個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）的棚架狀況，發現當中部分棚架上置有雜物，承建商正作出清理，審查組會密切監察進度。

房屋局獨立審查組今日繼續抽取受災樓宇的混凝土芯，目前已包括5座樓宇。資料圖片

就屋宇署發出的移除棚網命令，截至今日下午5時，227幢私人樓宇的外牆棚網已經移除（包括兩宗由政府承建商移除），尚有3宗屋宇署已接受其延期申請的個案正進行工程，預計可於本周內完成。屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查351個建築地盤，共發出180份書面警告及96張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

另外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額維持約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1 357宗個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理95宗個案。政府至今已向1 932戶派發一萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。



截至今日上午，共有1 422名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2 522名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。