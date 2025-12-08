童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲

19歲少女去年1月網上結識未成年前男友，疑遭對方及童黨非法禁錮在觀塘某單位，遭多人掌摑、非禮及勒索，身體多處受襲造成瘀傷。涉案3名男童今早在區域法院否認控罪開審，18歲女被告則承認襲擊及勒索等3罪。承認事實指，女被告聲稱掌摑事主時弄傷，反向事主索取4千元賠償，更要求事主到酒吧打工還款。辯方求情，女被告育有5個月大而先天不足的嬰兒。暫委法官溫紹明直斥「自己生命未處理好，製造多個出嚟」，將案件押後至12月22日判刑，待索取更生中心、教導所、社會服務及感化令報告，期間被告還押候懲。

3男童否認非法禁錮 其中雙胞胎男童否認非禮

4名被告分別為，兩名姓林的雙胞胎男童、姜姓男童、及18歲女子王瀅睎，同被控非法禁錮罪，指他們於2024年1月26日在觀塘裕民中心非法禁錮女子X。3男童否認非法禁錮罪，被告王瀅睎承認控罪。

王另承認襲擊致造成身體傷害及勒索罪，指她於上述日子在裕民中心樓梯襲擊X、勒索X交出4千港元；王否認襲擊致造成身體傷害及盜取530港元屬於X的財產，兩罪獲存檔法庭；兩名姓林的雙胞胎男童各否認非禮罪，指他們同日在裕民中心住宅非禮X。

女被告遭檢控後懷孕被法官指責「不負責任」

辯方求情指，18歲被告王瀅睎育有5個月大的嬰兒，嬰兒亦有先天不足，被告原本有情緒問題，在嬰兒誕生後積極處理問題，並與社工會面，情況有好轉，親人及男朋友有到庭支持被告。辯方續稱，被告修讀寵物美容課程，望法庭能先為被告索取社會服務及感化令。

暫委法官溫紹明直斥，被告就本案被落案起訴獲准保釋期間懷孕，「自己生命未處理好，製造多個出嚟」，明顯是不負責任，聽見辯方指被告男友在法庭時更怒指「我唔想見到佢男朋友」。溫官指，被告明顯未準備好做母親，現在更有機會面臨監禁式刑罰，惟卻不負責任地誕下嬰兒，雖應辯方要求先索取報告，惟指「佢做咩社會服務令，家務都唔知做唔做到」，將案件押後至12月22日判刑，待索取更生中心、教導所、社會服務及感化令報告，期間被告還押候懲。

女被告以掌摑事主時弄傷為由向對方索4千元賠償

承認事實指，在2024年1月初，首被告與19歲女事主X在社交媒體Instagram認識，其後二人發展為網絡情侶，惟在同月19日分手。同月26日下午4時許，X應約在觀塘與首被告會合，首被告帶X至裕民中心地下的一所遊戲中心打機，X在遊戲中心認識次被告。同日晚上7時許，兩名雙胞胎被告、同夥及X到餐廳用膳，用膳後X前往雙胞胎被告的住所。兩日後（28日），X在那打素醫院檢驗傷勢，顯示X的左眼眶有瘀傷、背部觸痛及右臉有紅斑。

同年2月1日，首被告被捕後，在警誡錄影會面下稱「呢單嘢都係紅豆指示我地咁樣做」。經調查閉路電視片段，顯示X跟隨首被告等人前往住所，其他被告亦陸續抵達，在住所逗留約1小時後，X被帶至住宅附近的公園，衆人逗留約半小時後，X獨自離開。警方在被告家中檢獲衣物及銀色菜刀等。

被告王瀅睎的案情指，當日與同夥在觀塘的住所與X見面，同夥帶X到後樓梯掌摑幾巴後，將X拖回住宅的睡房，其後又再度將X帶至後樓梯掌摑，期間王亦2次打X。隨後，X被帶離住所到附近公園，王及同夥向X表示，掌摑X時弄傷了，故向X索取4千元費用，更要求X到酒吧打工還款。翌日，X向社工揭發案情，並報警求助。

案件編號：DCCC966/2024

法庭記者：黃巧兒