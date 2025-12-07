梅林榨菜肉絲或含過量獸藥殘餘 食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）呼籲市民不要食用一批進口罐裝榨菜肉絲，因為有關產品被檢出可能含過量獸藥殘餘磺胺二甲嘧啶。發言人呼籲市民如曾購買受影響批次產品，應停止食用。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：



產品名稱：梅林榨菜肉絲

品牌：梅林

來源地：中國

淨重：240克

此日期前最佳：2028年4月7日

經銷商：昌暉有限公司

受影響批次產品已停售及下架 並展開回收

中心發言人說，中心得悉澳門當局發出通告，指有關產品被檢出含過量磺胺二甲嘧啶。中心隨即跟進事件，初步調查發現上述經銷商曾進口受影響批次產品到本港。

該經銷商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2766 0128查詢有關產品的回收事宜。

發言人續說，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥。按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。

中心已就事件知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。