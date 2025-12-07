梅林榨菜肉絲或含過量獸藥殘餘 食安中心籲市民停止食用
更新時間：20:39 2025-12-07 HKT
發佈時間：20:39 2025-12-07 HKT
發佈時間：20:39 2025-12-07 HKT
食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）呼籲市民不要食用一批進口罐裝榨菜肉絲，因為有關產品被檢出可能含過量獸藥殘餘磺胺二甲嘧啶。發言人呼籲市民如曾購買受影響批次產品，應停止食用。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：梅林榨菜肉絲
品牌：梅林
來源地：中國
淨重：240克
此日期前最佳：2028年4月7日
經銷商：昌暉有限公司
受影響批次產品已停售及下架 並展開回收
中心發言人說，中心得悉澳門當局發出通告，指有關產品被檢出含過量磺胺二甲嘧啶。中心隨即跟進事件，初步調查發現上述經銷商曾進口受影響批次產品到本港。
該經銷商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2766 0128查詢有關產品的回收事宜。
發言人續說，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥。按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。
中心已就事件知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
2025-12-06 19:17 HKT