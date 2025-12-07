Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅林榨菜肉絲或含過量獸藥殘餘 食安中心籲市民停止食用

社會
更新時間：20:39 2025-12-07 HKT
發佈時間：20:39 2025-12-07 HKT

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）呼籲市民不要食用一批進口罐裝榨菜肉絲，因為有關產品被檢出可能含過量獸藥殘餘磺胺二甲嘧啶。發言人呼籲市民如曾購買受影響批次產品，應停止食用。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：梅林榨菜肉絲
品牌：梅林
來源地：中國
淨重：240克
此日期前最佳：2028年4月7日
經銷商：昌暉有限公司

受影響批次產品已停售及下架  並展開回收

中心發言人說，中心得悉澳門當局發出通告，指有關產品被檢出含過量磺胺二甲嘧啶。中心隨即跟進事件，初步調查發現上述經銷商曾進口受影響批次產品到本港。

該經銷商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2766 0128查詢有關產品的回收事宜。

發言人續說，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥。按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。

中心已就事件知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率︱截至晚上8時半 地區直選投票率29.06% 逼近上屆最終投票率30.2%
政情
1小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
12小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
4小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
3小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
4小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
12小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
23小時前
宏福苑五級火│孫玉菡：13戶未能聯絡上 不排除全戶罹難
宏福苑五級火│孫玉菡：13戶未能聯絡上 不排除全戶罹難
突發
5小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
2025-12-06 19:17 HKT