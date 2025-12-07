立法會選舉︱醫護人員值班期間抽空到專屬票站投票 關注基層醫療發展、宏福苑火災善後

立法會換屆選舉投票日今日（7日）舉行，選舉事務處在七間最大規模的醫院附近分別設立醫院管理局醫護人員專屬投票站，便利需要在有關醫院值班的醫護人員投票。《星島頭條》記者到訪鄰近港島東區醫院的「醫院管理局醫護人員專屬投票站」，有需值班的醫生表示，專屬票站安排方便，又稱關注候選人基層醫療發展的政綱。亦有人指，期望新一屆立法會盡快跟進宏福苑火災的善後安排。

醫生趁巡房後時間投票 稱關注基層醫療發展

在東區醫院工作的陳醫生指，今日要上班，趁巡房後的時間到專屬票站投票，認為安排方便。他續謂，個人關注基層醫療發展，希望可以減輕公院醫護負擔；同時期望新一屆立法會跟進宏福苑火災，讓受災市民盡快回復正常生活。

冀加快房屋安排速度

黃女士表示，醫護更期不定，儘管自己今天無需上班，也登記在專屬票站投票，認為安排便利。她指，自己早有屬意候選人，冀新一屆立法會與政府及國家有共同理念，更快落實惠民政策，「雖然我們都知道這屆政府的工作很好，增加房屋安排方面進步了，但仍未達到市民一般的要求 ，希望來年可以加快速度。」

黃女士亦說，期望新一屆立法會盡快跟進宏福苑火災善後安排，讓無家可歸的災民有「真正的家」，可以安居樂業。

各個專屬票站早上8時半起開放。位於灣仔警察總部的公務員專屬投票站，亦不時有穿着制服的入境處人員、消防員等入內投票。

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲