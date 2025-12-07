立法會選舉｜港鐵推多項便利及宣傳投票措施 歐陽伯權與金澤培今早代表公司及個人投票

今日（7日）是立法會換屆選舉投票日， 投票時間自早上7時30分至晚上11時30分止。為配合選舉，港鐵今晨特別安排多條鐵綫路提早開出頭班車。隨屯馬綫烏溪沙往屯門的首班列車在5時02分開出，其他鐵綫路亦陸續在清晨投入服務，接載票站人員前往位於港九新界各區的所屬票站當值，整體車務運作暢順。

相關新聞：立法會選舉｜港鐵明早大部分綫路提早開出頭班車 方便票站人員前往票站

港鐵全力支持立法會換屆選舉

港鐵表示，全力支持今屆立法會換屆選舉，自選舉開展以來，一直透過包括物業戶外電視，以及車站、列車和商場各宣傳平台，呼籲選民履行公民責任，行使投票權，選出履職盡責的新一屆立法會議員。

在鄰近邊境投票站附近的東鐵綫上水站，港鐵配合選舉事務處，特別在車站出入口附近展示橫額及指示牌，並加派人手，以便利及協助已登記在上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學投票的選民， 搭乘跨境鐵路段前往投票。

港鐵公司主席及行政總裁今早代表公司及個人投票

港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培，於今日早上分別前往香港會議展覽中心選舉委員會界別投票站，代表公司及個人投票。

金澤培投票後隨即前往港鐵金鐘站，為早班當值同事打氣，並鼓勵他們前往投票，合力建設香港。公司今天特別安排了額外人手當值，便利值班的員工前往投票。自選舉開展以來，公司透過不同的內部通訊平台與各宣傳途徑，及員工溝通渠道，鼓勵員工在投票日踴躍參與投票，並已向承辦商發信，呼籲承辦商鼓勵其員工前往投票。

港鐵指，作為主要集體運輸服務的營運者，公司一直積極配合政府的宣傳部署，以及支持政府或相關團體在社區推動市民投票的活動，並鼓勵員工身體力行，積極參與投票，履行公民權利及責任。