立法會選舉｜港鐵明早大部分綫路提早開出頭班車 方便票站人員前往票站
更新時間：15:57 2025-12-06 HKT
發佈時間：15:57 2025-12-06 HKT
發佈時間：15:57 2025-12-06 HKT
立法會換屆選舉投票明日( 6日 )舉行，港鐵表示，大部分綫路明日早上會提早開出頭班車，以便票站人員前往票站。
重鐵方面，屯馬綫由烏溪沙開往屯門的頭班車會在凌晨5時02分開出；觀塘綫調景嶺至黃埔頭班車在凌晨5時03分開出；荃灣綫，由荃灣往中環的頭班車在凌晨5時10分開出；東鐵綫由紅磡至上水頭班車會於凌晨5時15分開出。
將軍澳綫康城至調景嶺頭班車會於凌晨5時12分開出，寶琳往北角頭班車在凌晨5時15分開出；東涌綫由香港往東涌頭班車在凌晨5時15分開出；港島綫，由柴灣至堅尼地城頭班車在凌晨5時20分開出；南港島綫金鐘往海怡半島頭班車會在凌晨5時23分開出。
詳情如下 :
|重鐵服務 :
|鐵路綫
|方向
|首班車開出時間
|東涌綫
|由香港往東涌
|凌晨5時15分
|由東涌往香港
|凌晨5時18分
|港島綫
|由堅尼地城往柴灣
|凌晨5時15分
|由柴灣往堅尼地城
|凌晨5時20分
|將軍澳綫
|由北角往寶琳
|凌晨5時28分
|由調景嶺往康城
|凌晨5時25分
|由寶琳往北角
|凌晨5時15分
|由康城往調景嶺
|凌晨5時12分
|觀塘綫
|由黃埔往調景嶺
|凌晨5時25分
|由調景嶺往黃埔
|凌晨5時03分
|荃灣綫
|由中環往荃灣
|凌晨5時21分
|由荃灣往中環
|凌晨5時10分
|南港島綫
|由金鐘往海怡半島
|凌晨5時23分
|由海怡半島往金鐘
|凌晨5時25分
|屯馬綫
|由烏溪沙往屯門
|凌晨5時02分
|由屯門往烏溪沙
|凌晨5時10分
|東鐵綫
|由紅磡往上水
|凌晨5時15分
|由上水往金鐘
|凌晨5時20分
|輕鐵服務
|輕鐵綫
|方向
|首班車開出時間
|505
|由三聖往兆康
|凌晨5時17分
|由兆康往三聖
|凌晨5時15分
|507
|由屯門碼頭往田景
|凌晨5時11分
|由田景往屯門碼頭
|凌晨5時10分
|610
|由屯門碼頭往元朗
|凌晨5時10分
|由元朗往屯門碼頭
|凌晨5時10分
|614P
|由屯門碼頭往兆康
|凌晨5時15分
|由兆康往屯門碼頭
|凌晨5時12分
|615P
|由屯門碼頭往兆康
|凌晨5時09分
|由兆康往屯門碼頭
|凌晨5時09分
|706
|天水圍循環綫
|凌晨5時10分
最Hit
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
2025-12-05 14:45 HKT
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
2025-12-05 15:55 HKT