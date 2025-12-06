立法會選舉｜港鐵明早大部分綫路提早開出頭班車 方便票站人員前往票站

立法會換屆選舉投票明日( 6日 )舉行，港鐵表示，大部分綫路明日早上會提早開出頭班車，以便票站人員前往票站。

重鐵方面，屯馬綫由烏溪沙開往屯門的頭班車會在凌晨5時02分開出；觀塘綫調景嶺至黃埔頭班車在凌晨5時03分開出；荃灣綫，由荃灣往中環的頭班車在凌晨5時10分開出；東鐵綫由紅磡至上水頭班車會於凌晨5時15分開出。

將軍澳綫康城至調景嶺頭班車會於凌晨5時12分開出，寶琳往北角頭班車在凌晨5時15分開出；東涌綫由香港往東涌頭班車在凌晨5時15分開出；港島綫，由柴灣至堅尼地城頭班車在凌晨5時20分開出；南港島綫金鐘往海怡半島頭班車會在凌晨5時23分開出。

詳情如下 :

重鐵服務 : 鐵路綫 方向 首班車開出時間 東涌綫 由香港往東涌 凌晨5時15分 由東涌往香港 凌晨5時18分 港島綫 由堅尼地城往柴灣 凌晨5時15分 由柴灣往堅尼地城 凌晨5時20分 將軍澳綫 由北角往寶琳 凌晨5時28分 由調景嶺往康城 凌晨5時25分 由寶琳往北角 凌晨5時15分 由康城往調景嶺 凌晨5時12分 觀塘綫 由黃埔往調景嶺 凌晨5時25分 由調景嶺往黃埔 凌晨5時03分 荃灣綫 由中環往荃灣 凌晨5時21分 由荃灣往中環 凌晨5時10分 南港島綫 由金鐘往海怡半島 凌晨5時23分 由海怡半島往金鐘 凌晨5時25分 屯馬綫 由烏溪沙往屯門 凌晨5時02分 由屯門往烏溪沙 凌晨5時10分 東鐵綫 由紅磡往上水 凌晨5時15分 由上水往金鐘 凌晨5時20分