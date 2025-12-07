Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜陳茂波：已再度召開金融監管機構統籌會議 推出更多措施助受災人士

更新時間：12:20 2025-12-07 HKT
財政司司長陳茂波表示，過去一個多星期，整個社會一直心繫大埔宏福苑火災災民，一幕幕揮之不去的畫面，持續的錐心之痛，激發出社會更深層的團結力量。整個特區政府的不同部門，正全力為災民提供全方位的支援，日前，他亦再度召開金融監管機構統籌會議，進一步加強協調並動員本港金融業界的力量，推出更多措施，以體恤的態度和靈活的安排，為受災人士持續提供幫助。

陳茂波在網誌表示，他先後探望和慰問了火災死者家屬、傷者，以及搬到臨時居所的災民，了解他們的情況和需要；也向參與救災的消防員、警隊、醫護人員和政府不同部門的同事表達由衷的感激。

團結力量才能有效推動系統性制度改革

陳茂波指，在走訪災區與災民、救援和支援的不同群體了解情況時，他們都期望並相信政府會作出全面公正的調查，徹底找出這次火災發生的成因。行政長官日前已宣布成立由法官主持的獨立委員會進行調查。除了找出成因，也必須推動徹底改革，填補漏洞、強化制度，避免類似慘劇再發生。

陳茂波表示，政府需要市民的支持、團結力量，才能有效推動系統性制度改革。這些改革也必須有立法會的支持和配合。行政機關及立法機關建設性的互動，才能加速改革的全面進行。他呼籲所有選民今日踴躍投票，選出有承擔、有能力和有視野的代表進入立法會，跟特區政府一起推動香港社會的改革和持續進步，為市民謀福祉、為香港建繁榮。

