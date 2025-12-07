立法會選舉｜劉鑾雄夫婦現身投票 籲市民把握時間選出理想人選

2025年立法會換屆選舉於今天（12月7日）舉行，華人置業集團前任董事會主席和行政總裁劉鑾雄，以及其太太劉陳凱韻，早上前往位於大坑徑的票站投票，履行公民責任。劉陳凱韻於投票表示，雖然心情依然沉重，但認為仍然要盡公民責任投票，希望大家都可以把握時間選出心中理想的人選。

她補充指，劉鑾雄創辦的慈善基金40年來一直致力幫助有需要人士，今次大埔火災亦不例外，除金錢上的捐助，亦派出義工協助災民。同時，劉鑾雄與陳凱韻慈善基金更加關注災民日後的生活和精神健康，希望為他們提供更長遠的服務和協助。

劉鑾雄（左）及其太太劉陳凱韻（右）。華置提供圖片