宏福苑五級火｜孫東探訪啟德過渡性房屋 了解入住情況及善後安排
更新時間：18:24 2025-12-05 HKT
大埔宏福苑早前發生五級火災，政府迅速協調，即時安排部分受影響居民入住作為緊急住宿的過渡性房屋單位。創新科技及工業局局長孫東今日（5日）下午到訪啟德過渡性房屋「啟德・東寓」，聽取營運機構東華三院介紹最新入住情況、物資準備、服務支援及善後安排，並特別視察現場物資站的運作情況。當局表示，截至今日，已有17戶共47名受火災影響的居民入住「啟德・東寓」。
物資捐贈網上平台已收逾1400項登記 涵蓋食品、衣物及日用品等
孫東感謝資訊科技業界大力支持，協助當局在短短數天內搭建物資捐贈網上平台，方便團體及市民登記可捐贈的物資。平台至今已收到超過1400項登記，涵蓋食品、衣物、日用品、寢具、傢俬及電器等類別。政府正透過相關部門及服務團體掌握居民實際需求，進行物資配對及分發工作，確保物資能盡快送達有需要的地方。當局承諾，將繼續與業界並肩合作，全力為受影響居民提供持續支援，協助他們渡過難關。
