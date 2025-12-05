Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜孫東探訪啟德過渡性房屋  了解入住情況及善後安排

社會
更新時間：18:24 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:24 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑早前發生五級火災，政府迅速協調，即時安排部分受影響居民入住作為緊急住宿的過渡性房屋單位。創新科技及工業局局長孫東今日（5日）下午到訪啟德過渡性房屋「啟德・東寓」，聽取營運機構東華三院介紹最新入住情況、物資準備、服務支援及善後安排，並特別視察現場物資站的運作情況。當局表示，截至今日，已有17戶共47名受火災影響的居民入住「啟德・東寓」。

物資捐贈網上平台已收逾1400項登記  涵蓋食品、衣物及日用品等

孫東感謝資訊科技業界大力支持，協助當局在短短數天內搭建物資捐贈網上平台，方便團體及市民登記可捐贈的物資。平台至今已收到超過1400項登記，涵蓋食品、衣物、日用品、寢具、傢俬及電器等類別。政府正透過相關部門及服務團體掌握居民實際需求，進行物資配對及分發工作，確保物資能盡快送達有需要的地方。當局承諾，將繼續與業界並肩合作，全力為受影響居民提供持續支援，協助他們渡過難關。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
4小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
6小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
6小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
6小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
5小時前
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮
時事熱話
3小時前