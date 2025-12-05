Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜棚網拆除期限周六屆滿  火炭穗禾苑承辦商申請延期

社會
更新時間：17:19 2025-12-05 HKT
發佈時間：17:19 2025-12-05 HKT

發展局局長甯漢豪於周三（3日）宣布，所有正進行大維修的樓宇，須在周六（6日）或以前將棚網下架。若個別個案需要延期，需預先申請並經批准始可。負責火炭穗禾苑維修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚網，向政府提交申請。

富林工程表示，已動員超過120名合資格棚架師傅進行棚網拆除工作，但由於穗禾苑地盤範圍廣闊，棚網面積約達20萬平方米，加上大廈樓層較高及外牆面積龐大，所需時間較多。公司指出，穗禾苑棚網拆除工程已於11月30日展開，其中A至C座預計可於本月6日前完成拆除；D至J座，則預計於本月11日前完成相關工作。

負責火炭穗禾苑（圖）維修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚網，向政府提交申請。資料圖片
