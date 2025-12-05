Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

無業男涉梯間強姦已婚女網友 首見面即攬腰接吻 被捕後稱「條女自願同我扑嘢」

社會
更新時間：15:45 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-05 HKT

32歲無業男涉在後樓梯強姦同齡已婚女網友，案件今於高等法院在4男3女陪審團席前開審。控方開案陳詞提到，女方當日心情差劣，在旺角地鐵站使用交友應用程式「Heymandi」時與男被告匹配，雙方迅速交換Telegram聯絡並互傳照片，被告問女方「smoke唔smoke嘢」，女方以為被告邀請她吸食大麻，應邀見面後雙方拖手、攬腰、接吻，惟被告帶女方到後樓梯後，強吻女方頸臉，上下其手，透過褲管插入陽具進行強姦，女方其後向梯間巡邏的保安求助並報警處理。女方將於下周一透過視像系統出庭作證。

控方指被告問X「smoke唔smoke嘢」

被告盧彥銘否認於2023年10月30日在紅磡家維邨家義樓後樓梯間強姦女子X。控方開案陳詞指，已婚女子X當日下午約4時半，在旺角地鐵站使用交友應用程式「Heymandi」，與被告匹配後迅速交換Telegram聯絡並互傳照片，被告邀請X「出街」，又問X「smoke唔smoke嘢」。由於X當日心情差，以為被告邀請她吸食大麻，便問被告「係咪有？」，被告回覆「屋企有」。

見面即拖手攬腰接吻帶往後樓梯強姦

雙方約在何文田站會面後，X等待被告一會後以為被告失約，X折返旺角後得知被告身在何文田站，在被告游說下返回何文田站。兩人終於在何文田站碰面，被告身穿深色短袖上衣及短褲，見面後被告稱「我想拖下手」，兩人便在走往紅磡家維邨期間一直拖手，又不斷攬腰接吻。被告稱「smoke要去後樓梯smoke」，帶X到家義樓後樓梯後，伸手上下其手，用力攬實X，強吻X頸臉，無視X叫「唔好」，透過X褲管將陽具插入X陰道，抽插約6至7下。

被告警誡下稱「條女自願同我扑嘢」

X曾回頭見到被告勃起，又沒有使用安全套，當被告提出他回家取大麻，X即時想報警但後樓梯沒有訊號，X遂繼續行樓梯，遇到巡邏中的保安時表示「知唔知啱啱個男人住邊？頭先我被個男人強姦侵犯」，保安隨即協助報警求助。X翌日到伊利沙伯醫院急症室檢驗，於陰道內驗出被告的精液，警方當日上門拘捕被告。被告在警誡下稱：「下？呀Sir，條女自願同我扑嘢㗎喎」。

案件編號：HCCC361/2024
法庭記者：劉曉曦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
3小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
22小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
10小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
5小時前
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
3小時前
01:17
灣仔8旬婦由外傭陪同買餸捱旅巴撞捲車底亡 62歲司機涉危駕被捕
突發
5小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
9小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
22小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
3小時前