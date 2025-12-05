無業男涉梯間強姦已婚女網友 首見面即攬腰接吻 被捕後稱「條女自願同我扑嘢」

32歲無業男涉在後樓梯強姦同齡已婚女網友，案件今於高等法院在4男3女陪審團席前開審。控方開案陳詞提到，女方當日心情差劣，在旺角地鐵站使用交友應用程式「Heymandi」時與男被告匹配，雙方迅速交換Telegram聯絡並互傳照片，被告問女方「smoke唔smoke嘢」，女方以為被告邀請她吸食大麻，應邀見面後雙方拖手、攬腰、接吻，惟被告帶女方到後樓梯後，強吻女方頸臉，上下其手，透過褲管插入陽具進行強姦，女方其後向梯間巡邏的保安求助並報警處理。女方將於下周一透過視像系統出庭作證。

控方指被告問X「smoke唔smoke嘢」

被告盧彥銘否認於2023年10月30日在紅磡家維邨家義樓後樓梯間強姦女子X。控方開案陳詞指，已婚女子X當日下午約4時半，在旺角地鐵站使用交友應用程式「Heymandi」，與被告匹配後迅速交換Telegram聯絡並互傳照片，被告邀請X「出街」，又問X「smoke唔smoke嘢」。由於X當日心情差，以為被告邀請她吸食大麻，便問被告「係咪有？」，被告回覆「屋企有」。

見面即拖手攬腰接吻帶往後樓梯強姦

雙方約在何文田站會面後，X等待被告一會後以為被告失約，X折返旺角後得知被告身在何文田站，在被告游說下返回何文田站。兩人終於在何文田站碰面，被告身穿深色短袖上衣及短褲，見面後被告稱「我想拖下手」，兩人便在走往紅磡家維邨期間一直拖手，又不斷攬腰接吻。被告稱「smoke要去後樓梯smoke」，帶X到家義樓後樓梯後，伸手上下其手，用力攬實X，強吻X頸臉，無視X叫「唔好」，透過X褲管將陽具插入X陰道，抽插約6至7下。

被告警誡下稱「條女自願同我扑嘢」

X曾回頭見到被告勃起，又沒有使用安全套，當被告提出他回家取大麻，X即時想報警但後樓梯沒有訊號，X遂繼續行樓梯，遇到巡邏中的保安時表示「知唔知啱啱個男人住邊？頭先我被個男人強姦侵犯」，保安隨即協助報警求助。X翌日到伊利沙伯醫院急症室檢驗，於陰道內驗出被告的精液，警方當日上門拘捕被告。被告在警誡下稱：「下？呀Sir，條女自願同我扑嘢㗎喎」。

案件編號：HCCC361/2024

法庭記者：劉曉曦