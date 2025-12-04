Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜房屋局對結構損壞較嚴重單位進行鞏固工程 15公共屋邨棚網已拆除

社會
更新時間：22:48 2025-12-04 HKT
發佈時間：22:48 2025-12-04 HKT

政府公布跟進大埔火災最新情況，規管巡查方面，房屋局安排緊急維修承建商於今日（4日）開始協助警方清理樓宇外圍的雜物，亦同時開始對結構損壞較嚴重的小量單位進行進一步鞏固工程。

房屋署已完成拆除15個公共屋邨棚網

房屋局的獨立審查組實地查看四個居屋屋苑（包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑）和租置屋邨柴灣峰華邨的註冊承建商拆除屋苑內棚網的工作，監察有關進度。房屋署已於今日完成拆除15個公共屋邨的棚網。

勞工處已巡查239個建築地盤

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查239個建築地盤，共發出130份書面警告及61張敦促改善通知書，並提出17宗檢控。

