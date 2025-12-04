基孔肯雅熱｜居青衣63歲男病人與同區兩患者屬共同感染源頭 該群組增至3人

衞生署衞生防護中心表示，中心上周公布的一宗輸入個案，涉及一名63歲居於青衣曉峰園的男病人。中心已完成對該名男病人樣本的基因分析工作，結果顯示其病毒的基因排序與早前公布的兩宗本地個案（一名63歲居於青衣偉景花園的男病人及一名居於青衣邨的49歲女病人）完全相同，顯示3人有共同感染源頭，但與其他本地或輸入個案的基因排序不同。3人在青衣北的活動範圍有重疊，主要涉及青衣市中心一帶及青衣自然徑附近。基於流行病學調查及基因數據分析，中心現將這上述個案判定為本地感染個案。現時該群組共涉及3名病人。

對現時整體風險評估沒有太大影響

政府各相關部門自11月底已經針對青衣的個案加強蚊媒防控措施，以及在當區進行個案主動追蹤工作，因此這宗本地個案對現時整體的風險評估沒有太大影響。

截至今日（4日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。本港今年累計錄得77宗基孔肯雅熱確診個案中，9宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。