612基金案 5信託人上訴指《社團條例》註冊要求不適用於612基金

已停運的「612基金」5名信託人前主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、歌手何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，連同基金秘書施城威共6人，2022年被裁定1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團傳票控罪罪成，信託人各罰款4000元，施城威罰款2500元。5信託人不服定罪，今日於高等法院上訴指若條例規定一人以上的組織也須申請註冊為社團，並由3名幹事簽署，倘若是音樂演奏二人組便會苦惱萬分。

上訴方指612基金屬公共性質慈善信託

上訴由上訴庭首席法官潘兆初、法官鮑晏明及彭偉昌審理。上訴方代表包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝等，律政司由副刑事檢控專員周天行及高級檢控官陳穎琛代表。5名信託人今日均有到庭。

潘官今指漏夜審視證據過後，認為612基金沒有種子基金，受益人不明確，有待日後公眾捐款集資，因此5名信託人簽署契約時612基金並不是信託，只是簽約各方。資深大律師何沛謙代表吳靄儀補充，5名信託人簽署契約時，藉此文件向公眾承諾612基金作為信託，收取捐款後切實運用資金，因此屬公共性質的慈善信託。何沛謙續指即使612基金無法作為具公共性質的慈善信託，5名信託人也只會是一群人聚首運用基金，無效信託不會改變信託人之間的關係，令信託人有更廣泛的義務責任。

資深大律師李志喜代表許寶強上訴指，控方援引《香港國安法》閉門申令，檢取了本案所有證據，拘捕了案中6名被告，而被告對執法基礎毫不知情。李志喜曾要求原審裁判官嚴舜儀不應分析及裁斷任何依賴《香港國安法》罪行所取得、而與本案完全無關的證據，以免損害6名被告未來潛在被控的權益，惟原審裁判官嚴舜儀無視要求。

《社團條例》註冊要求不適用於612基金

李志喜續指根據《社團條例》，「任何本地社團均須於其成立後1個月內，以指明的表格向社團事務主任申請註冊或豁免註冊。」當中沒有分別申請註冊還是申請豁免註冊全無分別，同樣要提供相同資料詳情及由3名幹事簽署，最後紀錄在案。潘官查詢下，李志喜認為基金秘書施城威只是簽署合約提供服務，不會突然變成成員幹事。

李志喜續指「社團」釋義中，即使是「一人以上的組織」，申請時也須申明社團的名稱、宗旨、幹事的資料；及主要業務地點的地址，以及擁有或佔用的每個地方或處所的地址，舉例反駁指音樂演奏二人組將為此苦惱萬分，演奏二人組須否擴展至三人組，以達至具備3名幹事簽署；演奏三人組也沒有憲章或主要業務地點等，因此《社團條例》註冊要求理應不適用。李志喜又認為控方指稱612基金於2019年6月15日成立，然而眾被告根本沒有頭緒612基金何時按照規例成立，又如何斷定在成立後1個月內申請。



案件編號：HCMA446/2022

法庭記者：陳子豪