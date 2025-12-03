大埔宏福苑五級火｜消防處證曾收消防喉轆關閉通知書 惟無包括警鐘 宏新閣警鐘火警期間曾鳴響

大埔宏福苑早前發生五級大火，做成多人死傷。消防處處長楊恩健在宏福苑火災發生第三日（28日）確認8座大廈消防系統並未有效運作；警方今日拘捕6名消防裝置承辦商，涉向消防處作出虛假陳述，指工程期間不會關上警鐘。消防處回覆《星島頭條》記者查詢時指，曾接獲該屋苑提交涉及消防栓或喉轆系統提交的「消防裝置關閉通知書」，但並無接獲涉及宏福苑8幢大廈火警警報系統損壞的投訴或維修通知。消防處亦補充指，宏新閣火警警報系統的警鐘在火警發生期間曾經鳴響。

8幢大廈消防裝置及設備均符合消防處規定

消防處指，根據紀錄，宏福苑共有8幢住宅大廈，每座均配備消防栓或喉轆系統、火警警報系統、應急照明系統及手提滅火筒等消防裝置及設備。屋苑負責人已遵照規定，於2025年3月24日委託註冊消防承辦商完成年度檢查，並持有有效的「消防裝置及設備證書」（FS 251）。年度檢查結果顯示，除各座個別樓層有輕微損壞事項，包括應急照明燈、喉轆絞盤、喉嘴及個別樓層的手動火警鐘掣外，8幢大廈內的消防裝置及設備均符合該處規定。

就有關輕微損壞事項，該處已於本年10月20日及11月17日先後發信予屋苑負責人，要求及時跟進修復。此外，自2025年4月起，另一註冊消防承辦商曾先後報稱宏福苑8幢大廈的消防栓或喉轆系統有損壞，需要進行維修工程，而有關工程於火警發生時仍持續進行。

消防處未接涉及宏福苑火警警報系統損壞投訴或維修通知

消防處表示，自2025年4月起，曾接獲該屋苑提交涉及消防栓或喉轆系統提交的「消防裝置關閉通知書」，並隨即派員前往受影響大廈進行巡查及風險評估，制定相應行動應變計劃，包括在原有預定動員規模上增調更多消防車輛。消防處亦同時要求有關負責人在工程期間實施額外安全措施，包括加設額外手提滅火設備及確保其他消防裝置不受影響等。

8幢大廈火警警報系統未處於有效操作狀態

過去一年，消防處並未接獲涉及該屋苑8幢大廈火警警報系統損壞的投訴或維修通知，亦未收到任何有關火警警報系統的「消防裝置關閉通知書」。火警發生後，該處於11月27日派員到宏福苑巡查消防裝置及設備的情況，其中包括對火警警報系統進行功能測試。測試結果顯示，8幢大廈的火警警報系統於火災後均未處於有效操作狀態。消防處持續調查有關情況，根據前線救援人員及現場所得資料，宏新閣火警警報系統的警鐘在火警發生期間曾經鳴響。

消防處指，將繼續調查其餘7幢大廈的火警警報系統於火警發生時的狀況。同時，由消防處牽頭的跨部門調查專組已將該屋苑火警警報系統的運作狀況納入調查範圍。若調查過程中發現任何人士違反《消防條例》，將依法採取執法行動。如發現有其他違法事項，消防處會轉介至相關部門跟進。