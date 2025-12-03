Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱｜新增一宗本地個案 23歲女患者居上環皇后大道西 累計本地個案增至8宗

社會
衞生署衞生防護中心（中心）表示，截至今日（3日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱本地個案。涉及一名23歲女子，住所位於上環皇后大道西。初步調查顯示，她於11月27日出現關節痛，其後兩日先後出現皮疹及發燒。她於12月1日到瑪麗醫院急症室求醫，獲安排留院治療，她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。

一名家居接觸者暫時沒有出現病徵

她有一名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為該名家居接觸者提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。

初步調查顯示，病人在潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。她的住所和日常活動範圍與近月的輸入或本地個案沒有重疊的地方，流行病學調查仍然繼續進行。

本港今年累計錄得77宗基孔肯雅熱確診個案，8宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

針對新增一宗本地個案，中心今日已聯同食環署人員實地視察患者家居附近一帶的地點，並進行病媒調查及滅蚊，減低本地傳播的風險。

中心呼籲在上環皇后大道西（近摩利臣街和荷李活道一帶）居住或上班的市民，如於11月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員會接觸上述地點的市民，提醒他們留意有否相關病徵和注意家居環境衞生。

明日（4日）起，中心將於上午9時至下午6時在上環文娛中心正門入口處設立醫護站，為出現相關症狀的市民作評估。而早前設立的查詢熱線（電話：2125 2373）會繼續由上午9時至下午8時運作。

 

