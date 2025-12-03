大埔宏福苑五級火｜政府援助基金達23億元 梁宏正：已安排逾2600人入住免費住宿 向104戶派發5萬元補助金

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，政府善後工作仍在進行。民政及青年事務局副局長梁宏正今早（3日）在電台訪問中表示，政府設立的「大埔宏福苑援助基金」已達23億元，用於持續支援受災居民。截至昨日（2日），已有超過2,600名居民獲安排入住短期至長期的免費住宿。當局已物色逾2,000個單位以應對需求，並將繼續努力。

受影響家庭5萬元補助金本周已開始發放

梁宏正指出，已基本完成向受災戶派發1萬元應急錢。每戶受影響家庭5萬元的補助金已於本周開始發放，現正從「大埔宏福苑援助基金」撥款，透過「一戶一社工」向104個家庭派發，預計好快會覆蓋所有受影響居民。此外，政府將向每戶不幸過世的居民家庭，提供20萬元慰問金及5萬元殮葬金，同樣由「一戶一社工」跟進。此外，工友、學生及外傭等特定群組將透過教育局、勞工處等部門獲發支援金。

他亦提醒居民警惕詐騙行為，指出警方發現有騙徒試圖盜取居民個人資料，對此作出譴責，呼籲居民透過登記「一戶一社工」與社工核實資訊，避免受騙。

1921戶成功領取1萬元應急錢

民政事務總署署長杜潔麗表示，現時已有1,930戶完成登記領取1萬元應急錢，其中1,921戶已成功發放，餘下10餘戶亦已聯繫安排領取，當中部分居於大埔區外應急住所，將安排至當區民政處領取現金支票，其餘則可到大埔民政處領取。對於臨時庇護中心的運作安排，杜潔麗表示目前仍有10多位居民暫住，政府正為他們安排中長期住宿，並承諾將妥善照顧所有居民後才關閉中心。

杜潔麗提到，政府已設立網上中央捐獻平台，方便市民捐贈物資。下一階段居民搬往中長期居所時，平台將協助配對家具、電器等需求。當局亦正為學生安排電腦等學習物資，並透過「一戶一社工」及公務員貼身跟進各戶需要，盡力透過平台提供協助。

