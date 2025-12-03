612基金案 5信託人不服定罪上訴 指信託人之間沒有相互權利和義務

已停運的「612基金」5名信託人前主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、歌手何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，連同基金秘書施城威共6人，2022年受審後被裁定1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團傳票控罪罪成，信託人各罰款4000元，施城威罰款2500元。5信託人不服定罪，今日於高等法院上訴指612基金只是「一人以上的組織」，組織鬆散，信託人之間沒有相互權利和義務，不屬條例監管下社團。

上訴方指612基金不足以成為信託

上訴由上訴庭首席法官潘兆初、法官鮑晏明及彭偉昌審理。上訴方代表包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝等，律政司由副刑事檢控專員周天行及高級檢控官陳穎琛代表。陳日君、吳靄儀、何秀蘭及何韻詩今日均有到庭。

潘官甫開庭便查詢「612基金」的法律關係，從法律上而言是否信託，若其為信託則只能屬慈善信託，須查明其受益人；若非信託，5名被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭及何韻詩均曾簽署契約，其作為正式文件具法律效力，以致衍生出相互權利和義務。

施城威。資料圖片

許寶強。資料圖片

彭耀鴻代表陳日君及何秀蘭回應指，612基金不足以成為信託，只是《社團條例》下「社團」釋義中的「一人以上的組織」，解釋「社團」釋義包括「會社、公司、一人以上的合夥或組織」，既可鬆散如家庭，亦可正式如公司，而本案中612基金從未如公司般嚴謹，只是猶如非法人組織（unincorporated association）般，信託人之間沒有衍生出相互權利和義務。

指612基金不設階級沒有憲章規則

彭耀鴻陳詞指本案沒有事實爭議，一切爭議均在於法例詮釋，認為原審裁判官嚴舜儀裁決時所依賴的案例理應無效，該案例來自1971年，年代久遠，條例版本有所不同，甚至早於《香港人權法》訂立之前，當時的法律環境實在大相逕庭，而且該案例法官認為其幾乎涵蓋所有事，也好像沒有涵蓋任何事，含義不明，因此更應裁定該案例無效。

彭耀鴻續指衡量某群人是否屬條例下受規管的社團，理應考慮該群人有否共同目標和目的、有否獨有會員身份、如何獲取會員身份、成員間有否相互權利和義務、有否憲章及規則以及有否選舉委任幹事。彭耀鴻說明612基金有其共同目標和目的，但即使是固定午餐會也有共同目標和目的，而612基金中基金秘書施城威設立了公司處理基金資金；612基金中不設階級制度，不設主席副主席，更沒有所謂幹事，也沒有可供辨識的獨有會員身份，施城威只是曾經參與會議，至今仍覺得不可思議施城威被裁定為幹事；612基金成員之間沒有合約，沒有強制義務，因此沒有相互權利和義務，更沒有任何憲章或規則。

信託人之間只有共同意願、目標及行動

何沛謙代表吳靄儀陳詞指，612基金是否信託此一疑問，源自原審裁判官嚴舜儀裁決時認為612基金屬非法人信託，惟不獲豁免，何沛謙認為嚴格而言612基金不是有效慈善信託，倘若612基金自稱信託而屬無效的話，理應歸還捐款予捐款人，捐款人可提控追討，因此不能指612基金中管理資金的人士之間有相互權利和義務。

何沛謙進一步解釋指信託人之間沒有相互權利和義務，相互一事無從談起，信託人之間只有共同意願、共同目標以及共同行動。何沛謙續指信託人權責雙向，雙向對象乃捐款人，而非信託人彼此，信託人有義務為捐款人處理好資金申請，而毋須負責監管其他信託人，當然信託人本身也有個人義務阻止他人以非法行為耗盡基金。

傳票控罪指被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定，為「612人道支援基金」申請註冊或豁免註冊社團。

案件編號：HCMA446/2022

法庭記者：陳子豪