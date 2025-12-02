大埔宏福苑五級火︱遭遇11月史上第四乾燥 火災翌日濕度僅16% 平41年最低紀錄

大埔宏福苑於11月26日起發生五級大火，火勢至28日才大致撲滅，事件造成多人死傷。經民聯主席、工程界議員盧偉國日前接受《星島頭條》訪問時指出，天氣乾燥是助長火勢蔓延的因素之一。天文台今日公布11月天氣概況，指由於乾燥的東北季候風於月內大部分時間支配華南，2025年11月香港的天氣遠較正常乾燥。11月的平均相對濕度為60%，較正常值72%低12%，是有紀錄以來11月份的第四低；大火期間，相對濕度更打平天文台總部自1984年設置自動氣象站以來11月份的最低紀錄。

天文台指，一股達強風程度的東北季候風補充於11月25日抵達華南沿岸。11月25日至26日天氣普遍晴朗及非常乾燥。隨着另一股補充抵達廣東沿岸地區，11月27日及翌日持續普遍晴朗及非常乾燥。11月27日天文台相對濕度曾下降至16%，平了天文台總部自1984年設置自動氣象站以來11月份的最低紀錄。隨着一道雲帶於11月最後一日覆蓋華南，雖然天氣仍然乾燥，但大致多雲及晚上有一兩陣微雨。

天文台又指，由於乾燥的東北季候風於月內大部分時間支配華南，2025年11月香港的天氣遠較正常乾燥。11月的平均相對濕度為60%，較正常值72%低12%，是有紀錄以來11月份的第四低。11月的總雨量為7.0毫米，僅為正常值39.3毫米的約18%。本年首11個月的累積雨量為2552.2毫米，較同期正常值2402.4毫米多約6%。

在東北季候風的影響下，11月首兩日乾燥及短暫時間有陽光。隨着一道雲帶覆蓋華南，11月3日至4日本港轉為多雲及有一兩陣微雨。11月5日至6日部分時間有陽光，但11月7日隨着一道雲帶覆蓋華南，天氣再度轉為多雲有雨。隨着高空反氣旋逐漸增強，11月8日日間轉為普遍晴朗，並持續至隨後兩日。在陽光充沛的情況下，天文台氣溫於11月9日上升至全月最高的28.9度。

在熱帶風暴「鳳凰」及東北季候風的共同影響下，11月10日至11日本港離岸及高地間中吹強風。「鳳凰」的外圍雨帶於11月11日為本港帶來幾陣微雨。11月10日晚上及11月11日凌晨漲潮期間部分低窪地區出現輕微水浸。在乾燥的東北季候風支配下，除11月13日及翌日早上雲量較多及有幾陣雨外，11月12日至17日香港普遍晴朗及乾燥。

一道冷鋒於11月18日凌晨抵達華南沿岸。受相關的強烈東北季候風影響，當日及翌日天氣顯著較涼及風勢頗大。天文台氣溫於11月19日早上下降至全月最低的13.2度。隨後2日天氣持續非常乾燥，11月20日至21日大部分地區的相對濕度維持在40%以下。隨着雲帶轉薄，11月21日日間本港天氣從11月19日至20日的多雲轉為普遍晴朗，並持續至隨後2日。

11月平均氣溫為22.3度，接近正常值的22.2度。由於9月及10月天氣異常炎熱，香港在2025年9月至11月的秋季遠較正常溫暖。秋季平均最低氣溫24.4度、平均氣溫26.3度及平均最高氣溫28.9度，分別是有記錄以來的其中一個第二高、第三高及其中一個第四高。