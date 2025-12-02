男子欲買泰達幣 遭誘騙放200萬入保險櫃後不翼而飛 兩青年認欺詐罪還押候判

一名男子去年11月帶同200萬港幣前往尖沙咀某找換店，欲買入泰達幣，他依現場兩名19歲青年要求，把現金放入「保險櫃」後，賣家卻失聯，打開保險櫃更發現所有現金不翼而飛，櫃內更有洞口通往隔壁店舖；兩名青年一度爬進櫃內嘗試逃走，但最終被警方拘捕。兩名涉案青年今於區域法院承認一項欺詐罪，暫委法官鄭念慈押後案件至12月19日判刑，以待索取教導所報告，期間2人須還押。

200萬交兩被告放保險櫃中

被告依次為梁晉瑋及郭梓浚、均報稱無業，2人被控一項欺詐罪，指2人於2024年11月8日連同其他人藉着欺騙，向事主黃偉東訛稱會提供約25萬泰達幣，誘使事主交出港幣200萬元。

案情指，2024年10月，事主向朋友表示欲購買價值約港鐵200萬元的泰達幣，輾轉之間接觸到一名李姓人士，李相約事主和朋友等人同年11月8日到尖沙咀半島中心一間加密貨幣找換店交易。

當日下午約4時，事主和4名朋友到達店舖，兩名被告則身處店內，事主等人聯絡李後，李指示事主把200萬港幣現金交給兩名被告。事主照辦，兩名被告並未點算款項，直接把現金放入貼牆的一個保險櫃內。

兩被告爬保險櫃逃往鄰店

事主等人其後透過Telegram致電李數次，催促李在流動應用程式「OK X」中給予事主泰達幣。然而，等了約半小時後，事主未收到任何泰達幣，李更失去聯絡。次被告一度離開店舖，及後折返着首被告出來，稱老闆在找他；事主等人則立即截停首被告，及把次被告拉回店內。

事主要求退款時，次被告打開保險櫃，但保險櫃內的現金卻不翼而飛，該保險櫃內更有通道連接隔壁店舖，而通道僅以一張黑色紙遮蔽；次被告隨即爬進保險櫃，逃向隔壁店舖，首被告亦尾隨。事主等人經正門前往隔壁店舖時，次被告已逃去，而首被告剛巧從一個洞口爬出，事主朋友把他截停及報警。

CCTV片見男子攜行李袋離開隔壁店舖

警方約4時半到場，次被告亦在約10分鐘後返回現場，警方其後拘捕兩名被告，2人警誡下均稱「我無攞走過啲錢」。後來在警署警誡錄影會面中，2人稱自己透過Facebook網友找到找換店這工作，對方稱每次完成交易可獲1000元報酬及百分之10的佣金。

閉路電視拍攝到，當日下午曾有一名身份不詳的男子進入涉案找換店隔離店舖，在事主一行人進入找換店約數分鐘後，該名男子帶着一個黑色大行李袋離開隔離店舖。

案件編號：DCCC474/2025

法庭記者：王仁昌