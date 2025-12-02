4歲長期病患男童留院不治 兒童醫院ICU醫生指氣喉需經過聲帶才屬入侵性治療

患新陳代謝疾病的4歲男童前年於香港兒童醫院離世，生前因感染肺炎而入住醫院深切治療部。男童父母懷疑醫院進行入侵性治療，導致愛兒承受不必要痛苦，死因研訊今續。兒童醫院深切治療部副顧問醫生表示，一般而言氣喉需經過聲帶才屬入侵性，死者的氣喉未有經過聲帶，故不屬進行入侵性治療，而裝上時因情況危急，未能與死者父母商量。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港兒童醫院離世，終年4歲，他生前因長期病患一直在醫院留醫。案件由死因裁判官林希維主理，未有設陪審團，醫管局列為利害關係方，死者父母列席研訊。

為清積痰裝鼻喉與口喉輔助呼吸

兒童醫院深切治療部副顧問醫生吳瑞麟表示，死者在2023年4月18日至4月25日於深切治療部接受治療，由於父母有意願不進行插喉，故死者接受口和鼻的氧氣面罩，即非入侵性呼吸支援。另外因擔心有痰阻塞氣道，會為死者進行呼吸物理治療，促進去痰。

死者於4月19日血含氧量下降，亦無法清理積痰，故醫院為死者裝上鼻喉和口喉輔助呼吸。吳確認其後抽走口喉時發現有2隻牙齒脫落不見，牙科人員檢查後，發現有2個牙洞以及有4隻牙齒鬆動，牙科建議剝牙以免脫落後掉入氣道，惟父母拒絕。

離世後口鼻有血或因拆除鼻喉磨損導致

直至4月24日晚上11時死者情況轉差，醫護人員進行急救時見到有一隻牙齒脫落遂將之保留，死者情況持續惡化，最終於4月25日凌晨離世。吳指，當時父母見到死者口鼻有血，擔心是由於醫護人員急救時過份粗暴，為釋除父母的疑惑，醫院檢驗流出的液體，顯示不含葡萄糖，因此排除頭骨碎裂導致腦髓液流出。吳續指，拆除鼻喉可能會導致磨損，而即將離世時身體的凝血功能會逐漸下降，未能止血，血液會從傷口慢慢滲出。

死者母親曾表示，25日晚上到達時，死者的呼吸機內沒有水，質疑呼吸機未有有效運作。吳瑞麟解釋，死者母親指的應是加濕器，無水只會使提供的氧氣較乾，並不影響供氧。他另提及，急救時沒留意加濕器有否因為沒水而發出聲響。

案件編號：CCDI-447/2023(SH)

法庭記者：雷璟怡