Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱︱59歲食環署女職員青衣自然徑滅蚊被叮 列本地感染個案

社會
更新時間：21:01 2025-12-01 HKT
發佈時間：21:01 2025-12-01 HKT

本港再錄得一宗基孔肯雅熱本地感染個案。衞生署衞生防護中心表示，最新個案涉子一名59歲食環署女職員，曾於潛伏期內在青衣自然徑一帶參與控蚊滅蚊行動，並報稱期間曾被蚊叮咬。中心認為，病人較大機會於當日在青衣自然徑一帶工作時被蚊叮咬而受到感染，並與近期青衣的兩宗本地個案有流行病學關連。

病人與約40名工作人員於11月24日一同在青衣自然徑一帶進行控蚊滅蚊行動。此外，她有3名家居接觸者，目前均沒有出現病徵。中心將向他們提供醫學監察及健康建議，並會按需要安排化驗檢測。

圖為青衣自然徑。
圖為青衣自然徑。

中心初步調查指，該女子於11月28日出現發燒及關節痛病徵，並於11月30日到北大嶼山醫院急症室求醫，其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，並已獲安排入院在無蚊環境下接受治療。

本港今年累計錄得75宗基孔肯雅熱確診個案，其中7宗為本地個案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
6小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
22小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
4小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前