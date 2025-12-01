基孔肯雅熱︱59歲食環署女職員青衣自然徑滅蚊被叮 列本地感染個案

本港再錄得一宗基孔肯雅熱本地感染個案。衞生署衞生防護中心表示，最新個案涉子一名59歲食環署女職員，曾於潛伏期內在青衣自然徑一帶參與控蚊滅蚊行動，並報稱期間曾被蚊叮咬。中心認為，病人較大機會於當日在青衣自然徑一帶工作時被蚊叮咬而受到感染，並與近期青衣的兩宗本地個案有流行病學關連。

病人與約40名工作人員於11月24日一同在青衣自然徑一帶進行控蚊滅蚊行動。此外，她有3名家居接觸者，目前均沒有出現病徵。中心將向他們提供醫學監察及健康建議，並會按需要安排化驗檢測。

圖為青衣自然徑。

中心初步調查指，該女子於11月28日出現發燒及關節痛病徵，並於11月30日到北大嶼山醫院急症室求醫，其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，並已獲安排入院在無蚊環境下接受治療。

本港今年累計錄得75宗基孔肯雅熱確診個案，其中7宗為本地個案。