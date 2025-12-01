Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱政府公布醫療支援 8座所有居民享全額醫療費用減免

社會
更新時間：20:10 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:10 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級大火導致多人死傷，政府今日（12月1日）公布，為火災受影響居民提供醫療費用減免及多項支援措施。所有在是次火災中因受傷而送往醫管局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免。

8座居民均獲全額醫療費用減免

此外，宏福苑共8座樓宇（包括未受大火波及的宏志閣）的所有居民（包括外籍家庭傭工），均可享有全額醫療費用減免安排至2026年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。相關人士可在求診期間向醫管局表明身份，並提供基本個人資料（包括姓名、身份證號碼及住址），以便辦理有關安排。

衞生署亦會提供相若的費用減免安排，以更全面地支援宏福苑火災中受影響居民的醫療需要。

