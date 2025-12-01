丈夫涉強姦妻子後威脅燒炭同歸於盡 稱常胡思亂想 「買包炭想嚇吓妻子」

丈夫懷疑妻子紅杏出墻，3年前在家要求與妻子行房不果，涉以鞋帶綑綁妻子雙手，扯下妻子內褲，強行發生性行為。其後亦涉燒炭威脅以阻止妻子離婚想法。他否認強姦罪及刑事恐嚇罪，案件今於高等法院在7男陪審團席前開審。被告在錄影會面片段提及，他當時向妻子說：「老婆～同我做愛好唔好呀？俾一次我啦？我又唔去嫖」，誰知妻子拒絕並指示他「去廁所搞掂」，又說：「你係咪想離婚？」，令他十分「火爆」。

分房後憂妻與前度愛火重燃

被告Y.H.H.被控於2022年10月17日，在香港天水圍某公屋單位內強姦X；威脅X會使她人身受傷，意圖使X受驚。

控方開案陳詞指，被告懷疑妻子與其他男子有染，兩夫妻關係逐漸疏遠，妻子當日拒絕與被告行房，被告明知而妄顧妻子意願，強行與妻子進行性行為。他以鞋帶綁住妻子雙手，扯下妻子內褲，繼而強姦妻子。被告無套射精後為妻子清潔下體。被告另外為了威嚇妻子，點燃紙張欲燒炭，要求妻子與情夫分手，「不想搞散頭家」，並向妻子稱「不如我哋一齊走」。

控方在庭上播放被告錄影會面片段，被告指他經介紹認識妻子，婚後分隔中港兩地生活，妻子不滿他婚後仍常到內地的士高玩樂。被告憶述妻子早已表明不再愛他，故他近年已改過自新，沒有再結識異性或「叫雞」。兩夫妻2017年起分房，但關係不算太差，仍會繼續恆常行房，但也慢慢感覺到與妻子關係逐漸疏離，亦懷疑妻子重遇已離婚的前男友愛火重燃。

被拒行房以鞋帶綑綁雙手性交

被告供稱，夫妻關係愈來愈疏遠後，事前一個月內兩夫婦僅行房一次，形容妻子「愈來愈唔俾我」。他案發當日欲與妻子行房，但「攬幾下太太又唔鍾意」，被告降低自尊向妻子說：「老婆同我做愛好唔好呀？俾一次我啦～我又唔去嫖！」、「俾我啦～我以前做錯咗」。但妻子則叫被告「自己去廁所搞掂」，其後問被告「你係咪想離婚？」，被告表示不想離婚，但妻子又叫被告「行開」。

被告指他當時十分「火爆」，情緒失控下從後抱住妻子，將她帶入睡房後以鞋帶綑綁妻子雙手，扯低妻子內褲，強行與她做愛30分鐘，期間兩夫婦有對話，他最後在妻子體內射精。被告堅稱過程沒有使用暴力，「好輕鬆插入」，妻子沒有叫救命、沒有說「不要」、沒有反抗，只是「眼濕濕」，事後被告親自為妻子清潔下體。

妻面前點火燒炭聲稱「一齊走」被勸止

被告其後拿了一包炭及臉盤入房，點燃紙張兩度嘗試燒炭，並對妻子說：「我一生人最愛係你，以後都想同你一齊，一係一齊燒炭走好唔好？」妻子起初默不作聲地哭泣，其後哭訴「為咗細仔，唔好燒（炭）好唔好？」被告則問妻子：「可唔可以唔同個男人一齊」，妻子答應並解釋對方只是其朋友。

兩夫妻遂到菩薩面前發誓，被告稱會斷絕任何關係，只聽妻子的話，然後用𠝹刀割斷綁在妻子手上的鞋帶。對於家中為何有炭一事，被告指他有朋友提出在被告家附近「燒嘢食」，他才買炭放在家備用，但他也常胡思亂想「買包炭想嚇下妻子」。

案件編號：HCCC204/2024

法庭記者：劉曉曦