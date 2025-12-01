大埔宏福苑五級火︱至今共5名工人罹難 勞工處促加強安全措施 禁工地範圍食煙

大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，有現場負責維修工程的工人亦不幸遇難。勞工處發言人今日（12月1日）表示，根據初步調查，至今共有5名工程承建商工人（3男2女）在大埔五級火警中遇難。對於在事故中有承建商工人身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。勞工處表示，高度關注是次火警事故，正聯同其他部門進行聯合調查。

大埔宏福苑五級火，7幢大廈被波及。

勞工處：全港承建商須留意工地火患風險

勞工處強調，全港承建商必須切實留意工地火患風險，尤其須加強棚架的防火安全，確保相關物料符合防火標準，加強地盤安全措施，例如清理棚架上的雜物，嚴禁任何人於工地範圍內吸煙等。

另一方面，如僱員不幸因工受傷或死亡，僱主須根據《僱員補償條例》承擔補償責任。勞工處已主動聯絡僱主、受傷僱員及死者家屬等，提供適切協助並密切跟進有關個案。勞工處亦會協助死者家屬申請有關的緊急援助基金及轉介至社會福利署以獲取支援服務。有關工傷補償事宜的查詢，可致電勞工處熱線電話2150 6364（工傷個案）或2852 3994（死亡個案）。

