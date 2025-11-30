大埔宏福苑五級火︱建造業工會：至少4名工友罹難 曾嘗試救火撤退時「無路可走」

大埔宏福苑五級火釀成至少128人死亡、83人受傷，有維修工程工友亦在意外中不幸罹難。香港建造業總工會理事長周思傑接受《星島頭條》查詢時表示，目前共確認有4名工友遇難，當中1名遇難管工於宏昌閣工作，3名遇難工友於宏泰閣工作；另有一名於宏泰閣工作的女工友失聯，其兒子正在醫院認人。工會亦接觸到4名倖存工友，其中2人受傷，仍在醫院留醫。周思傑指由於仍有工友失聯，不排除數字會有所上升。

工人曾嘗試救火 撤退時已無路可走

他續指，工人們以14人為一組進行作業，3名於宏泰閣不幸罹難的工人均屬同一組。當中兩名男工於10樓進行紙皮石鋪砌工作，而另外一名女工則於12至13樓進行「抆罅」工作。周思傑據潘姓生還工友憶述指，工作期間，忽然有火球撲來，引燃周圍雜物，工友們第一時間嘗試撲救，當有工友發現火勢失控並呼叫撤退時，其他仍在救火的工友「想走都無得走」。

罹難工友亦符合援助資格

至於對遇難工友的支援，周思傑表示，曾有遇難者家屬前往現場後，得知只有宏福苑居民才能獲得相關援助。對此，工會立即與勞工及福利局溝通，該局隨後也與民政及青年事務局進行協調。經協調後，有關部門澄清是溝通失誤，強調罹難工友同樣符合援助資格。他又指，現時社會關注點未去到遇難工友身上，但工會已向政府提供相關資料，並會派出職員協助，為遇難工友作跟進及相關支援。

