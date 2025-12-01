Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

偉能集團今早起停牌 旗下兩公司遭中國中車入稟呈請清盤

社會
更新時間：16:39 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:39 2025-12-01 HKT

本港天然氣及柴油發電公司偉能集團（01608.HK)今早起停牌，已在聯交所短暫停止買賣，以待刊發內幕消息公告。另一方面，中國中車香港資本管理有限公司上周五（11月28日）入稟高等法院，呈請偉能集團控股有限公司及偉能集團國際控股有限公司清盤。根據司法機構網頁顯示，兩案已排期明年2月11日提訊。

偉能集團控股有限公司(Vpower Group Holdings Limited )及偉能集團國際控股有限公司（VPower Group International Holdings Limited）遭中國中車香港資本管理有限公司(CRRC Hongkong Capital Management Co., Limited )呈請清盤。

根據偉能集團過往公告，偉能集團稱它與中國中車(香港)公司建立了穩固的夥伴關係，支援並提升了集團的全球採購、分佈式發電項目執行及融資實力。偉能集團於2014年與中國中車（香港）公司及中國技術進出口總公司簽署了合作協議，共同在「一帶一路」沿線國家開發分佈式發電站。

而中國中車集團有限公司則為中央國資委下屬的全資國有企業，中國中車(香港) 由中國中車(01766.HK)全資擁有。截至2023年9月15日，中車（香港）持有偉能集團國際控股有限公司97,783,322股。

案件編號：HCCW764/2025 及 HCCW765/2025
法庭記者：劉曉曦

