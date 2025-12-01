4歲長期病患男童離世 家屬疑醫院進行入侵性治療致不必要痛苦 今召開死因研訊

患新陳代謝疾病的4歲男童前年於香港兒童醫院離世，生前因感染肺炎而入住醫院深切治療部。男童父母懷疑醫院進行入侵性治療，為男童插喉導致牙齒剝落等不必要痛苦，今（12月1日）召開死因研訊。死者母親供稱，曾簽署「未成年人預設照顧計劃」，以避免死者承受不必要痛苦。兒童醫院副顧問醫生則指，沒有為死者進行入侵性治療，以及沒有插喉。

男死者丘力㐼終年4歲，2023年4月25日在香港兒童醫院離世，他生前因長期病患一直在醫院留醫。案件由死因裁判官林希維主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，死者父母列席研訊。

死者母親王亮心供稱，死者於2018年12月4日在威爾斯親王醫院出生，翌年5月確診患有「能量代謝病」，並由該年11月起入住香港兒童醫院。王表示，「能量代謝病」會導致發育遲緩、腦部萎縮等，死者睡覺時須以呼吸機協助。王續指，於2021年簽署一份「未成年人預設照顧計劃」，因為當時覺得兒子的病情無法逆轉，不希望進行無意義的搶救，導致兒子承受不必要痛苦。

王憶述，2023年4月18日因死者感染肺炎而獲通知到醫院商討對策，當時醫生建議死者入住深切治療部，王起初不同意，因不想兒子接受插喉。她聲稱當日有醫生承諾不會插喉，只會轉用另一種呼吸機，最終同意轉入深切治療部。

案件編號：CCDI-447/2023(SH)

法庭記者：雷璟怡

