酒樓女董事涉聘6內地旅客表演蒙古舞 入境處職員供稱：6雙程證男女「頂碗」跳蒙古舞

54歲酒樓女董事今年7月涉嫌聘請6名內地旅客，在觀塘的酒樓表演蒙古舞，女董事及酒樓今早在沙田裁判法院否認12項僱用不可合法受僱的人罪開審。入境事務處職員供稱，潛伏期間見6男女穿著舞蹈服飾，在舞台上表演「頂碗」及跳舞，入境事務處待表演結束後截查時，發現6男女均持雙程證，屬不合法在港工作的僱員。裁判官施祖堯裁定表面證供成立，案件下午續審。

4名入境處職員潛伏酒樓聞：「第一個節目，頂碗」

負責潛伏的胡姓入境事務處職員供稱，今年7月28日晚上約7時半，胡與另外3名同僚到涉案的觀塘酒樓，偽裝成客戶入座用膳，以觀察是否有情報所指的非法勞工。胡形容，酒樓內有大舞台及大螢幕，螢幕上展示「蒙古舞表演，敬請期待」的標語。胡入座後，聽見一把男聲主持宣布「10分鐘後有專業蒙古舞舞蹈員表演蒙古舞」。其後，目睹4名頭戴紫色頭飾、紫色上衣及裙子、穿著黑色靴子的女子，與2名身穿白色上衣及長褲、黑色靴子的男子坐在舞台前方的餐桌。

胡憶述，穿表演服飾的6男女各取出4個碗子，並「將4隻碗疊高成一棟，再放上頭上」。胡隨即聽見男主持向顧客表示「俾啲掌聲我哋今晚蒙古舞蹈表演，嚟自蒙古，我哋內蒙古演藝民族學院一班專業嘅演員，為大家呈現一場真正嘅蒙古舞蹈」，並指「第一個節目，頂碗」。

胡稱，其中兩名女舞者遭截查時出示雙程證，但無透露誰是僱主。汪旭峰攝

截查其中兩女表演者全部持雙程證無提及僱主是誰

胡目睹，身穿白衣男子先在舞台上扭動身體跳舞，其後身穿紫衣女子亦一同表演，他們以頭頂碗地跳舞，表演期間亦有播放非本地話的輕快音樂，大螢幕上播放大草原的動畫，表演過程維持約2分鐘。表演結束後，6人離開舞台，胡的上級隨即要求同僚進行截查行動。

胡表示，自己負責截查2名紫衣女子，她們分別出示「往來港澳通行證」，胡核實她們的樣貌、名字及出生日期後，確認2名女子分別為張燕芝及姚瑤。經調查後，發現她們是以訪客身分來港，並非在港合法受僱的人，遂向她們作出警誡。胡補充，在案發現場的餐檯有發現列有「蒙古舞蹈表演」字眼的宣傳單張，上面印有舞蹈員的照片。

胡在盤問下表示，沒有留意酒樓內有多少名員工，惟酒樓員工的衣著與涉案6名非法員工的衣著不一樣。胡另表示，沒有留意到酒樓有打卡機，讓酒樓員工上班時簽到。胡續稱，涉案2名蒙古舞女子張燕芝及姚瑤，沒有提及過她們的僱主是誰。

6名舞者持雙程證獲准短期留港但不准受僱任何工作

承認事實指，6名非法被僱用的員工，包括張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓，均持「往來港澳通行證」來港，由2025年7月27日獲准來港至同年8月3日，期間6人並非可合法受僱的人士。

54歲女被告黃朋珍，控罪書無列明職業，被控6項為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人罪；被指由黃朋珍擔任董事的「恒生糧道飲食集團有限公司」則面臨6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。

控罪指，黃於2025年7月28日在香港觀塘，作為以「恒生糧道飲食集團有限公司」為名的法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人，分別為張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。

案件編號：STCC3150/2025、STS7479-7484/2025

法庭記者：黃巧兒