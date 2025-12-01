Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前工程顧問涉收名錶給予承辦商夫婦優待 3男女否認行賄受賄開審

社會
更新時間：12:37 2025-12-01 HKT
工程承辦商夫婦涉於前年送贈逾8萬元名錶予時任連鎖快餐店工程顧問，以在項目投標中獲得優待。45歲工程顧問今於西九龍裁判法院否認一項代理人接受利益罪；而承辦商夫婦否認一項向代理人提供利益罪，案件今開審。承認事實指，承辦商在前年5月至12月獲判6個快餐店裝修工程項目，承辦商夫婦於被捕當日購買涉案勞力士名錶。

被告依次為45歲凌滿棠，時任MHK Restaurants Limited (MHK)工程顧問；48歲周志權，宏信裝修工程有限公司(宏信)工程經理；以及其妻子30歲陳芊儒，宏信董事及股東。

承認事實指，MHK在所有涉案時間中，以麥當勞之名稱在香港營運逾200間快餐店。被告與另外兩名人士為MHK工程顧問，隸屬MHK的業務發展部下的工程部，負責新舊店的裝修、翻新及拆卸工作。在2023年5月至12月期間，宏信獲判6個麥當勞工程項目，分別為沙角邨店、香港科技大學店、天耀邨店、葵昌店、藍灣半島店，以及The Southside店。3名被告在2023年12月2日被拘捕。

被告之一陳芊儒。資料圖片

控罪指，凌滿棠作為代理人，即MHK的僱員，於或約於2023年12月2日在香港，無合法權限或合理辯解而從周志權及陳芊儒接受利益，即一隻價值港幣83,800元的勞力士探險家型II名貴手錶；而周志權及陳芊儒，則被控於同日同地，無合法權限或合理辯解而向作為代理人的凌滿棠提供利益，即上述名貴手錶，作為該凌滿棠在與其主事人的事務或業務有關的事上，對宏信裝修工程有限公司予以或曾經予以優待的誘因或報酬，或由於該凌滿棠作出或曾經作出上述行為而接受該利益。

案件編號：WKCC790/2025
法庭記者：雷璟怡

