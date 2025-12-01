每日雜誌‧人物誌｜三闖鬼門關獲心重生 陳淑賢盼人們逆境不放棄

早前中學男教師求心事件，喚起公眾關注本港器官捐贈情況。患先天性心臟病的陳淑賢，心臟功能不及常人，三度險進鬼門關。8年前她因心臟衰竭須進行心臟移植手術，但其心臟肥大壓着肺部致心肺稠黏連，增加手術難度。她感激市民無私捐出家屬器官讓她重生，現時每天跟新的心臟同行生活。多次經歷死亡考驗，她感悟在病患災禍面前，人類何其渺小，但懂得珍惜擁有的，才是真正的幸福。她寄語，仍在等候器官移植的市民、危難中的人們，以及大埔火災中的災民，不要放棄。

陳淑賢個子不高，但氣場強大，樂天性格讓她應對着生命中的種種厄困。她輕按胸口，訴說已為胸腔內的新心臟起名「娜娜」，「我跟『娜娜』共生，一起迎接每一天。」她亦視移植手術當天，為人生的第二個生辰。

先天性心臟病 與病同行64年

淑賢的一生，是一個抗病故事，64年來經歷3次死亡威脅。自出娘胎，她便確診先天性心臟病「法洛氏四聯症」。「法洛氏四聯症」患者同時出現心肺功能缺憾及心臟肥大的4種疾病，嚴重影響心臟功能。在她出生的年代，該症幼嬰的夭折率極高。她僥倖活下來，但因血液含氧量低，身體常出現發藍發紫的「紫紺」現象。

心肺弱，令她走路易喘氣，亦影響進食，人瘦得可憐。她說，母親曾指她每小時只喝到1至2安士的奶量，「能夠活下來已是奇跡。」危難過後，生機出現，8歲時她在葛量洪醫院接受大型心臟矯型手術，其後病情改善，可以重回校園。好動的她如願參加學校旅行活動，但行斜路還是力不從心，幸好母親總會在旁鼓勵，成了她抗病路上的最大動力。

陳淑賢童年時十分瘦弱，她感激媽媽一直鼓勵支持。 受訪者提供

成年後她的病情未見惡化，亦無好轉，她便嘗試追尋當護士的夢。不過，她指護士工作不容怠慢，但自己急步行亦氣喘，更無力氣推病床，只好改為追逐當幼稚園教師的夢想。受聘到任後，她才發現教導小孩子亦勞心勞力，「夢想與現實總有落差，2年後無奈轉行。」她報讀美術設計課程，最終當上美術教師。

這顆殘缺不全的心臟，帶給她不一樣的人生，她自言思想較同齡人早熟，行事謹慎，努力籌謀。她記得，小學4年級中文科老師設作文自由題，當時11歲的她選了《死亡是甚麼》，小小年紀便說生道死。童年的她愛看書，她說很喜歡一篇叫《顯微鏡》的散文，作者提到顯微鏡下每顆雪花都漂亮和獨一無異，就如人一樣，各自精彩。

過去幾年陳淑賢與「娜娜」，積極參與推廣器官捐贈活動。 受訪者提供

心臟肥大導致心肺稠黏連

不過，影響她最深的是電台節目《幸福玻璃球》。她憶述，播音員以幸福玻璃球墮地粉碎，人們爭相撿拾碎片以獲取幸福作比喻，「有人撿得多，有人撿得少，亦有人放下手中既有的再去撿取，希望撿更多，結果終無所獲。」她稱，時刻擔心頑疾帶走她的生命，深知活下來已是得着。幸福玻璃球的故事成了她的人生故事，「世事無常，懂得珍惜現在擁有的，才是真正的幸福。 」

25歲那年進行檢查，醫生指其心臟較常人大10%，X光片中的心臟，大如胃部。往後的日子，她結婚產子，當上家庭主婦，操持家務。她稱，那時候很多法洛氏四聯症的患者都活不過30歲，面對不知何時到來的大限，她最牽掛的是老父，為怕老父白髮人送黑髮人，她小心飲食，健康生活，活好每一天。

春分秋至，時光荏苒，47歲起她的病情逐漸惡化，肥大的心臟壓着肺部，當時心肺功能剩下30%。56歲時，她走路漸感氣喘，需以電動輪椅代步，期間她輪候心臟移植，1年後終獲市民捐出親屬的心臟進行移植。

陳淑賢曾以電動輪椅代步，期間丈夫陪她到主題樂園遊玩。受訪者提供

陳淑賢指，丈夫是抗病路上強大後盾。 受訪者提供

她指，移植手術前半年健康急速惡化，血壓降至危險水平，「上壓僅餘60多，下壓只得40幾」，身體持續發腫，事事力不從心，感到油盡燈枯。某天更從睡夢驚醒，「感到有股寒流由心臟湧出，半身冰冷刺骨。」她知道死神再來叩門，大限將至。

為新心起名「娜娜」登青山

她打起精神，籌備身後事，捐出多餘衣服及廚具。作為基督徒，她選好喪禮用的金句和詩歌。當時她如常上教會、約親友見面，悄悄話別，但體力所限，每日只能做一件事。

陳淑賢是虔誠基督徒，在病情最嚴重時籌辦自己身後事。 受訪者提供

她坦言，回想接獲醫院通知移植一刻，「心裏竟然害怕慌亂，想逃避。」她說，腦海回想起8歲時接受心臟矯型手術後的畫面，立刻致電丈夫，待定神後回覆醫院接受手術，尋一線生機。

她憶述，「換心」手術極度兇險，是她第3次經歷死亡威脅。因其心肺黏連，醫生取出其肥大心臟時須倍加小心，若傷及大動脈恐流血不止致死。其次是其血管異於常人，醫生須將新的心臟前後反轉才能跟其血管縫合，手術時長近12小時，較一般手術長近1倍。

陳淑賢是第188名接受心臟移植的病者，她感謝捐贈者讓她重生。 受訪者提供

淑賢是自1992年本港進行首宗心臟移植手術以來，第188名接受心臟移植的病者。她家住屯門，一直希望登上屯門青山，直至手術後終能償願。當日她及親友在青山山頂，俯瞰山下景色，至今難忘。對捐出遺屬器官的市民，她感謝對方的豁達和大愛，亦向一直跟進其病情的醫護人員致謝。過去幾年，她跟「娜娜」參加不同的推廣活動，盼感染更多人捐贈器官。

人生於世，有若寄塵，每次看到市民緊急呼籲捐贈器官續命的報道，都牽動其心靈。近日大埔的大火災更令她難過，她寄語危難中的人們不要放棄，總有出路。

接受「換心」手術後，陳淑賢成功登上青山山頂。受訪者提供

陳淑賢手術後成功登上青山，黃昏中俯視山下景色的情景，讓她至今難忘。受訪者提供

逾3000人仍輪候移植 退休工程師感謝捐贈者大愛

過去33年，本港約有300人進行心臟移植手術，現時仍有3000多人輪候移植人體器官及組織，當中包括76人等候「換心」續命。曾永鏗是香港心臟移植協康會主席，曾經歷2次心臟病發，最終於9年前移植心臟，感謝捐贈者讓他的家庭不致破碎。

76人等候「換心」續命

75歲的曾永鏗是退休飛機工程師，他於1998年首次心臟病發，睡夢中心臟一度停頓。數月後復發，他及時到醫院求醫，但病情急劇惡化。他憶述，當時曾出現如電影情節中的靈魂出竅，「感到自己飄浮空中，俯視醫護人員為自己搶救。」

香港心臟移植協康會主席曾永鏗身體力行，積極推動器官捐贈。受訪者提供

最終他逃出鬼門關，並接納醫生建議植入體內自動去顫器調節心律。但隨年歲增長，至10年前心臟嚴重衰竭，心肺功能僅餘30%，「上樓梯及行斜路特別辛苦」，其後心肺功能跌至約10%，虛弱得不能工作，便輪候心臟移植。他慶幸輪候1年便獲合適心臟，但回首等待時萬分煎熬，「呼吸不暢順，無法下床。」

手術不但救他的命，亦讓他的家庭得保完整，他坦言對捐贈者的大愛無以為報，近年積極投入宣傳器官捐贈活動。早前他出席以器官捐贈為主題的設計比賽，欣賞冠軍作品引用港鐵站站名及路線的概念，將各站名稱改為7項可捐贈器官及人體組織名稱，盼鼓勵更多市民加入器官捐贈的行列。

記者：關英傑