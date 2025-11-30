宏福苑五級火︱穗禾苑加快拆棚 料兩周內完成 居民憂無防煙門難逃火海

大埔宏福苑發生五級大火時，大廈正進行大維修工程，本港多個屋苑現正進行同類工程，其中火炭穗禾苑的維修已展開近兩年。《星島頭條》記者今日（30日）到穗禾苑觀察，發現C、E、F座高層已陸續拆除外牆防護網，其中C座更有8層樓宇已拆除棚架。然而，不少居民表示未獲通知，不清楚大廈正進行拆卸工程。

業主：（大埔）出事才讓工人加快去做

記者到最早開始進行拆卸的C座觀察，該座每層共12伙，共用一個大堂，且每3個單位便設有一條「開放式」樓梯，即沒有防煙門。其中一層的電梯大堂更有人擺放化寶桶，內有少量衣紙灰及兩支燒烤叉。有C座低層住戶坦言，穗禾苑的維修情況與大埔宏福苑相似，擔心若發生火災，加上大廈被棚架及防護網包圍，後果更嚴重，「如果這裏發生火災會更嚴重，因為沒有防煙門。我已是80歲的老人家，如果真的走不及，擔心也沒辦法。」

居住在D座的業主鄭先生同樣指，擔心屋苑會發生同類型火災，「這裏很多老人家，加上沒有後樓梯和防煙門，最危險就是一燒就全部燒了。老人家走火警，又走不切，如果有行動不方便，都唔知點算，現在拆卸後，當然是安心啲。」

他透露，維修工程自2023年至今，當時工程費每戶由9萬至13萬元不等，一共9座大廈，進行外牆和走廊維修、驗樓等等，「我自己那一層的大堂，牆壁有不少地方有石屎剝落，可以看到裏面的鋼筋、鐵枝，始終樓齡高，40多年了。」他又直言工程進行時間很長，整個情況是「現在出事了，才肯讓工人加快去做」。

區議員：宏福苑火災後 承建商加快工程

沙田區議員陳壇丹接受訪問時提到，C座外牆髹油工程已完成，在大埔宏福苑火災前已開始拆除棚架；火災發生後，承建商加快工程至A、B兩座，至今D、E、F座及二期（G、H、J座）亦全面開始拆卸。他解釋，由於大廈外牆每層均有「擋石板」，拆網工序需先拆除「擋石板」，再清理維修時跌下的泥頭，最後才能拆掉棚網。

他強調，當務之急是拆除防護網以保障居民安全，「早前要求承建商拆除時，對方預計12月內完成；直至昨天再要求加派人手，現已縮短至12月中，約兩星期可完成。」然而，目前大部分大廈的外牆維修仍未完成，他了解到承建商計劃改用其他方式，例如吊船，「但現時他們需將報告提交顧問公司及有關部門，審核是否可行。」

對於有業主擔心工程「爛尾」及維修成本增加需再「夾錢」，他坦言「不可以再向業主開刀」，並相信顧問公司、法團及政府應監察工程，確保在安全合法下完成，不會「爛尾」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙